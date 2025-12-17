Dolazi li Livaković u Dinamo? Evo što pišu Turci, ali i što se govori u Maksimiru

O mogućem povratku Dominika Livakovića u Dinamo već se dugo nagađa, a sada bi cijela priča mogla dobiti i konkretnu formu. Kako piše turski Haberler, zagrebački klub poslao je Fenerbahçeu službenu ponudu za šestomjesečnu posudbu hrvatskog vratara, uz opciju otkupa u iznosu od tri milijuna eura.

Prema istom izvoru, Fenerbahçe se još nije očitovao o ponudi, no ističe se da je Livaković otvoren za povratak u klub u kojem je proveo najuspješnije razdoblje karijere. Turski mediji navode i da se hrvatski reprezentativac već priprema za odlazak iz Girone, u koju je na početku sezone stigao na posudbu, ali ondje još nije upisao nijedan službeni nastup.

Navodno je između Livakovića i Dinama već postignut usmeni dogovor, dok se sada čeka odgovor istanbulskog kluba na prijedlog koji uključuje kratkoročnu posudbu i jasno definiranu opciju kupnje. Hoće li Fenerbahçe prihvatiti takve uvjete, zasad ostaje otvoreno pitanje.

Inače, prije zatvorene Dinamove skupštine, pred kamere Nove TV stao je predsjednik Nadzornog odbora Frano Šušnjara.

'Nema potrebe za mistifikacijom te Skupštine. Neke stvari su izašle u javnost, donosi se nekakav rebalans jer smo imali pomake i u prihodima i u rashodima. Donosi se plan za 2026. godinu. Htjeli smo artikulirati te stvari, otvoreni smo za suradnju s medijima i veselimo se tome'.

Profit kluba u 2025. će biti oko tri milijuna eura?

'Rasli su prihodi, rasli su rashodi, a taj drugi dio je posljedica činjenica da smo morali obnavljati momčad u kratkom roku i rashodi su samim time povećani. Planirano je za sljedeću godinu da imamo isti omjer prihoda i rashoda'.

Dolazi li Dominik Livaković?

'Vjerujem da nije samo Livaković jedan od onih koji će doći, ali prepustimo to našem sportskom sektoru'.