'Dinamo? Bilo je ozbiljno. I štrecnulo me je... Ali nisam se školovao da budem u sjeni'

Nakon odlaska nekolicine igrača, ali i trenera Marija Kovačevića, Slaven Belupo tretiran je kao klub koji će se boriti za ostanak.

No, odlučnost Marija Gregurine, mladog 37-godišnjeg trenera, od kojeg je čak i kapetan Tomislav Božić stariji, ali i mudro razmišljanje Adriana Jagušića, koji nije podlegao 'glamuru' Dinama i opciji sjedenja na klupi maksimirskog kluba, Slaven Belupo hit je prvog dijela sezone, što potvrđuje i visoko, četvrto mjesto na SHNL tablici.

Sada je Gregurina, u intervjuu za Germanijak opisao s kakvim se 'problemom' borio ovog ljeta.

Naime, 'učitelj' Kovačević zvao ga je da s njim, u 'paketu' preseli u Zagreb.

'Bilo je ozbiljno. I da, malo me štrecnulo... jer Dinamo je Dinamo. Ali onda sam se vratio samom sebi — na dogovor, na početke, na onaj unutarnji glas koji mi nikad ne da mira. Nisam se školovao da stojim u sjeni. Ja sam se školovao da budem glavni. A sad se baš ta vrata otvaraju – i to u mom gradu. U svom Slavenu. Pa kako onda otići?', rekao je Gregurina.