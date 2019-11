Derbi Andaluzije otišao na stranu Seville koja je na samo bod zaostatka za Barcom i Realom

U gradskom derbiju 13. kola Primere nogometaši Seville slavili su na stadionu Betisa 2:1 i došli na četvrto mjesto ljestvice sa samo bodom zaostatka za Barcelonom i Real Madridom

Gosti su bolje ušli u susret, a već u 13. minuti su stigli i do vodstva, u šesnaestercu Betisa najbolje se snašao Ocampos koji je zabio za 1:0.

Sevilla u nastavku ponovo stiže do vodstva i to u 55. minuti kada je Banega asistirao, a De Jong zabio gol za 2:1.

Samo dvije minute kasnije domaći su mogli do potpunog preokreta kada je Moreno imao zicer, ali je golman Seville, Čeh Valcik , majstorski obranio.

Domaći su nakon toga u nekoliko navrata zaprijetili, ali nisu uspjeli stići do izjednačenja. Imala je i Sevilla priliku zabiti treći gol i riješiti sve dvojbe oko pobjednika derbija Andaluzije, no do kraja se rezultat više nije mijenjao.

Sevilla je tako upisala nova tri boda kojima se izjednačila s Atletico Madridom na ljestvici, obje momčadi imaju po 24 boda, dok je Betis ostao na 13 bodova i zauzima 17. mjesto.