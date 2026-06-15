Englezi će ostati razočarani kada pročitaju kakav im plasman predviđa legendarni Brazilac

Romario je svakako čovjek čije riječi imaju težinu kada je riječ o najvećoj nogometnoj pozornici. Na Svjetskom prvenstvu 1994. bio je najbolji igrač turnira, postigao je pet pogodaka i predvodio Brazil do četvrtog svjetskog naslova. Za svoje je igre osvojio i Zlatnu loptu turnira.

U razgovoru za Guardian brazilska legenda posebno je pohvalila Harryja Kanea, Judea Bellinghama i Bukaya Saku.

'Sviđaju mi se Kane, Bellingham i Saka. To su pametni igrači, vrhunske tehnike i nogometaši koji mogu napraviti razliku. Mogli bi iznenaditi mnoge, ali ja ih ipak ne bih svrstao među glavne favorite za naslov', rekao je Romario.

Umjesto Engleske, među najveće kandidate za osvajanje Svjetskog prvenstva uvrstio je šest reprezentacija.

'Moji favoriti su Francuska, Španjolska, Portugal, Argentina, Njemačka i Brazil', poručio je.

Velika očekivanja od Kanea, Sake i Bellinghama

Sva trojica bili su važni članovi engleske reprezentacije i na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., gdje je Engleska zaustavljena u četvrtfinalu porazom 2:1 od Francuske. Posebno se pamti promašeni kazneni udarac Harryja Kanea, koji će ovog ljeta imati dodatni motiv za iskupljenje.

Kapetan Engleske iza sebe ima sjajnu sezonu u Bayernu te ga mnogi svrstavaju među kandidate za Zlatnu loptu.

Bukayo Saka također je imao uspješnu sezonu u Arsenalu, s kojim je osvojio naslov prvaka Engleske i stigao do finala Lige prvaka. Ipak, posljednjih mjeseci muče ga problemi s fizičkom spremom.

'Bukayo još nije na sto posto. Nedostaje mu kontinuitet treninga. U Arsenalu su pažljivo upravljali njegovim opterećenjem, a slično ćemo raditi i mi. Trenutačno nije spreman trenirati punim intenzitetom cijeli tjedan i zatim odigrati utakmicu', nedavno je objasnio izbornik Thomas Tuchel.

Za razliku od Kanea i Sake, Jude Bellingham ove sezone nije osvojio nijedan veliki trofej s Real Madridom. Unatoč tome, njegov status jednog od najboljih mladih nogometaša svijeta nije upitan.

Pojedini engleski mediji nagađaju da bi Tuchel u ulozi ofenzivnog veznog mogao prednost dati Morganu Rogersu, no teško je zamisliti da će Bellingham ostati bez značajne uloge na turniru. Bilo kao starter ili džoker s klupe, od njega se očekuje velik doprinos engleskim ambicijama.