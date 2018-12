Davor Šuker u sljedećoj godini planira HNS 'pogurati' u minus od 11 milijuna kuna

Hrvatski nogometni savez održao je godišnju Skupštinu na kojoj je, među ostalim, prihvaćen financijski plan za 2019. godinu...

on mu je presudio

Najveći su prihodi planirani od djelatnosti koje se odnose na marketing, televizijska prava, opremu i ulaznice (62 posto), a najveći rashodi odnose se na aktivnosti Saveza, kvalifikacijske i prijateljske utakmice svih reprezentacija i uzrasta, selektivne programe i završna natjecanja mlađih uzrasta, nogometne kampove, seminare trenera i sudaca, sportsku opremu, naknade osobama izvan radnog odnosa i funkcionalne rashode, kao i rashode za usluge telefona, interneta, grafičkih usluga, najamnine, računalnih usluga, promidžbeni materijal i elektronske medije (68 posto).

Program financijskog plana Saveza potom je usvojen, kao i program rada za 2019. godinu.

Srebrni izbornik Zlatko Dalić ponovno je emotivno proživio prisjećanje na sjajne dane 'vatrenih' u Rusiji te vjeruje da se ostvarnim zajedništvo može do novih uspjeha u budućnosti.

'Te slike svaki puta izazivaju iste emocije, gotovo suze. To nikad neće proći. Iza nas je najveća godina hrvatskog nogometa, za koji su najzaslužniji igrači hrvatske reprezentacije i hvala im na tome. Hvala Hrvatskom nogometnom savezu na podršci, pomoći i suradnji bez koje ne bi bilo moguće to sve napraviti. Prije svega hvala Savezu i predsjedniku na povjerenju koje ste mi ukazali da vodim ovu reprezentaciju - to je tada bila jako hrabra odluka. Ovo nije moj uspjeh, uspjeh samo igrača, već svih nas i svih vas - svi živimo nogomet i radimo za nogomet. Hrvatska mora biti iznad svih nas', zaključio je Zlatko Dalić.