Otpustiš Josea Mourinha i samo nekoliko sati kasnije vrijednost kluba na burzi skoči 'u nebo'

Čelnici Manchester Uniteda u utorak su uručili otkaz Joseu Mourinhu (55), a svi su se raspisali o milijunskoj odšteti koju će Portugalac 'ubrati' zbog prijevremenog raskida ugovora. No, priča o razlazu Uniteda i Mourinha ima i drugu stranu, pozitivnu za klub...

No, čini se kako čelnicima momčadi s Old Trafforda to neće predstavljati nikakav veći trošak. Naime, samo nekoliko sati nakon što su Mourinhu uručili otkaz na svjetskim se burzama, gdje se među ostalim trguje i dionicama Manchester Uniteda, dogodilo pravo čudo.

Sve je krenulo od New Yorka, otvaranje poslovanja na tamošnjoj Burzi (NYSE) označilo je i početak radosti za sve dioničare Manchester Uniteda. U samo par sati vrijednost klupskih dionica skočila je za više od pet posto, točnije na 18,22 dolara te je samo u tom vremenu vrijednost kluba skočila za nevjerojatnih 151 milijun dolara!