Gorica je prosula dva gola prednosti, a Carević kaže: Divlji nogomet i s jedne i s druge strane

Ivan Žurić

22.08.2025 u 23:47

Mario Carević NK Gorica i Gordon Schildenfeld NK Vukovar 1991
Mario Carević NK Gorica i Gordon Schildenfeld NK Vukovar 1991 Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Vukovar i Gorica su u prvoj utakmicu 4. kola SHNL-a u Vinkovcima odigrali sjajnu utakmicu koja je završila remijem 2:2. Svoje viđenje susreta dali su treneri, gostujući Mario Carević i domaći Gordon Schildenfeld

Gorica je u Vinkovcima protiv Vukovara povela 2:0 golovima Luke Vrzića (18) i Filipa Čuića (36), a Vukovar je stigao do poravnanja preko Robina Gonzaleza (43) i Davida Mejie (47).

'Tolika dominacija u prvom poluvremenu. Imamo 2:0, oni nam ne pređu centar. Nogomet nas je kaznio. Imali smo pet peta, neka podcjenjivanja i naravno da primiš gol. U drugom poluvremenu, totalna nervoza, divlji nogomet i s jedne i s druge strane. Vukovar je nakon 2:2 imao neke šanse, imali smo ih i mi, Čuić greda, Erceg, Vrzić...', kazao je nakon utakmice trener Gorice Mario Carević pa nastavio:

'Prvo poluvrijeme, 40 minuta... Mislim da smo stvarno bili dominantni i možda nas je poljuljalo jer smo pomislili da smo predobri. Ne smiju nam se događati situacije gdje kompliciramo jednostavne stvari. To ti nogomet vrati vrlo brzo. Drugo poluvrijeme, Vukovar je imao dobar momentum, dvadesetak minuta i na kraju dobro da nismo ovo izgubili.'

Vukovar - Gorica 2:2 sažetak 22.8.2025. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Sličnog je mišljenja i trener Vukovara 1991 Gordon Schildenfeld.

'Prvo poluvrijeme smo definitivno loše otvorili, oni su nam stvarali probleme svugdje. Nismo mogli zadržati presing, nismo mogli imati loptu visoko. Jednostavno, šetali su nam se između linija i stvarali šanse. Preživjeli smo. Spasio nas je gol Gonzaleza. On nam je dao tu šansu da se vratimo', kaže popularni Schifo i nastavlja:

'Drugo smo poluvrijeme išli hrabrije. Plan je tako bio otvoriti utakmicu, ali nije se tako dogodilo. Prvo poluvrijeme prihvaćam na sebe. Zanima me kako smo tako pali, što se dogodilo. Drugo poluvrijeme, s 1:2 dođemo u šansu za 3:2. Imali smo svojih prilika. Igrali smo kasnije otvorenije, išli smo na pobjedu jer smo znali da možemo.'

Vukovar - Gorica, SHNL, 22.8.2025.
Vukovar - Gorica, 4. kolo SHNL, 22.8.2025. Izvor: Cropix / Autor: Vlado Kos
