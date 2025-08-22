Gorica je prosula dva gola prednosti, a Carević kaže: Divlji nogomet i s jedne i s druge strane

Gorica je u Vinkovcima protiv Vukovara povela 2:0 golovima Luke Vrzića (18) i Filipa Čuića (36) , a Vukovar je stigao do poravnanja preko Robina Gonzaleza (43) i Davida Mejie (47) .

'Tolika dominacija u prvom poluvremenu. Imamo 2:0, oni nam ne pređu centar. Nogomet nas je kaznio. Imali smo pet peta, neka podcjenjivanja i naravno da primiš gol. U drugom poluvremenu, totalna nervoza, divlji nogomet i s jedne i s druge strane. Vukovar je nakon 2:2 imao neke šanse, imali smo ih i mi, Čuić greda, Erceg, Vrzić...', kazao je nakon utakmice trener Gorice Mario Carević pa nastavio:

'Prvo poluvrijeme, 40 minuta... Mislim da smo stvarno bili dominantni i možda nas je poljuljalo jer smo pomislili da smo predobri. Ne smiju nam se događati situacije gdje kompliciramo jednostavne stvari. To ti nogomet vrati vrlo brzo. Drugo poluvrijeme, Vukovar je imao dobar momentum, dvadesetak minuta i na kraju dobro da nismo ovo izgubili.'