Ovo je trener kojeg Jose Mourinho najviše mrzi; za to ima tri jako dobra razloga

Jose Mourinho ostao je bez posla, nije se pokazao dostojnim da vodi momčad Manchester Uniteda, a čelnici 'crvenih vragova' otkaz su mu 'upakirali' nakon poraza 3:1 u derbiju s Liverpoolom. Nije Portugalcu prvi put da odlazi na takav način, navikao je već, ali gotovo svaki put mu je otkaz 'sredila' ista osoba na protivničkoj strani...

Jose Mourinho i Pep Guardiola ne vole se javno, međusobnu netrpeljivost niti ne skrivaju, dapače. Koliko je samo verbalnih obračuna bilo još od dana u Španjolskoj kad su sjedili na klupama Barcelone odnosno Reala. Nastavilo se to i na 'otoku', bilo je još i intenzivnije jer su Mou i Pep stolovali u istom gradu, Španjolac je držao 'plavi' dio Manchestera gdje vlada City, a Portugalac onaj 'crveni' dio pod kontrolom Uniteda.

što mu je to trebalo?

No, njihovo je legendarno suparništvo palo u drugi plan nakon što je Mourinho dobio otkaz, čak je i sam Pep Guardiola stao u zaštitu svog velikog protivnika i dao mu podršku. Pa ipak, nije Guardiola taj kojeg Mourinho ima razloga mrziti. U pitanju je jedan drugi uspješni trener zbog kojeg je Portugalac čak tri puta dobio otkaz!

To je glavom i doslovno bradom njemački strateg Jürgen Klopp! Da, zbog njega je 'The Special One' ostajao bez posla u Realu, Chelseaju i sada Manchester Unitedu. Klopp je tako postao pravi penicilin za Mourinha!

Prvi mu je otkaz Klopp 'sredio' 2013. godine. Mourinho se sa svojim Real Madridom u polufinalu Lige prvaka namjerio na Kloppa i njegovu Borussiju Dortmund. 'Žuto-crni' su tada preko 'kraljeva' prošli u finale, a Mourinho je morao napustiti Madrid.