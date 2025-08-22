engleska liga

Chelsea gubio, pa utrpao pet golova nemoćnim Čekićarima

I.Ž./Hina

22.08.2025 u 23:14

West Ham - Chelsea
West Ham - Chelsea Izvor: Profimedia / Autor: Simon Roe / imago sportfotodienst / Profimedia
Svjetski klupski prvak Chelsea je u susretu 2. kola engleskog nogometnog prvenstva ostvario prvu pobjedu svladavši kao gost West Ham United 5:1

Domaće je u prednost doveo Paqueta (6) sjajnim udarcem s više od 20 metara.

No, to je bilo sve što su Čekićari pokazali jer Chelsea se ekspresno vratio u utakmicu. Joao Pedro (15) je glavom nakon kornera ubrzo poravnao da bi Pedro Neto (23) na dodavanje Joaoa Pedra preokrenuo rezultat.

Enzo Fernandez (34) iskoristio je izvrsni prodor i ubačaj Estevaa za 3:1, da bi Caicedo (54) i Chalobah (58) početkom nastavka zabijali za konačnih 5:1.

Chelsea je u 1. kolu remizirao 0:0 s Crystal Palaceom te sada ima četiri boda, dok je West Ham bez bodova uz čak osam primljenih golova u prva dva kola.

