Davor Šuker otkrio tko je predložen za izbornika prije Dalića; dotakao se Mamića, razočarala ga Janica...

Predsjednik HNS-a i najbolji strijelac hrvatske reprezentacije u povijesti Davor Šuker raspričao se o aktualnim, ali i onim neugodnim temama iz prošlosti

'Da sam izgubio izbore za predsjednika HNS-a ljudi u UEFA-i bi me pitali što se dogodilo, pa kako, pa imate super reprezentaciju. A o meni se pisalo prije izbora za drugi mandat, pogledajte to, što sve papir može istrpjeti. 95 posto novinskih članaka i priloga na TV-u o meni bilo je da ću izgubiti, pa vide to i moji mama i tata. Bila je nevjerojatna antinogometna kampanja, razočaran sam u novinare i u našu Janicu.'