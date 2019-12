Damir Burić nakon potopa Hajduka na Poljudu: 'Nismo na nivou na kojem bi trebali biti, Dinamo nas nije kaznio, ali Rijeka sada jest'

Rijeka je s visokih 4:0 slavila u Jadranskom derbiju na Poljudu protiv Hajduka u 17. kolu Hrvatski Telekom Prve lige. Nakon utakmice svoje su viđenje ponudili treneri Simon Rožman i Damir Burić

'U drugom dijelu smo znali da će se Hajduk još više otvoriti. Imali smo na startu sreće da smo preživjeli one dvije stative, a onda je utakmica krenula u našem smjeru. Sretni smo zbog ove pobjede i niza koji smo povezali, ali sada treba biti miran i smireno se pripremiti za iduću utakmicu koja neće biti ništa lakša ili teža od ove. Radom smo u 14 dana preokrenuli ovu priču, a samo tako možemo i dalje do bodova. Sada je taj rad dao neku sliku kakvu Rijeku želimo gledati', rekao je Rožman.

Rožman se osvrnuo i na rezove u momčadi koje je napravio nakon visokog poraza od Dinama na Rujevici koji su izgleda urodili plodom.

'Bitno je da su dečki u sebi okrenuli tu neku priču. Sada na terenu rade jedan za drugoga. To je timski sport i moramo raditi zajedno. Bilo je puno onih koji to nisu shvaćali i to je trajalo već duže vrijeme. Bitno mi je da su si oni to posložili u glavi i da smo počeli s normalnim radom. Sretan sam igrom u prošle dvije utakmice, ali puno toga još moramo popraviti. Kada pobijediš ti ljudi više vjeruju, ali već u ovih 14 dana izgledamo dosta bolje.'

Rožman je najavio i kraj prvog dijela prvenstva.

'Dugo je prvenstvo i dečki su već umorni. Trebamo sada raditi i vidjeti što nam još nedostaje. Sada se trebamo veseliti ovoj pobjedi koja je jako bitna za nas i naše navijače. Hvala i njima što su došli u Split. Sada se pripremamo za iduću utakmicu', zaključio je Rožman.