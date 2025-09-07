Dalić već odabrao prvih 11?! Evo tko upada u momčad za okršaj na Maksimiru

Hrvatska je u prve tri utakmice osvojila maksimalnih devet bodova i prema simulacijama ima 89 posto šansi za osvajanje skupine i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo.

Zlatko Dalić protiv Farskih otoka u petak nije izveo najjači sastav pa će protiv Crnogoraca mijenjati početnih 11.

Na golu će biti Dominik Livaković, a u posljednjoj liniji očekuju se Kristijan Jakić, Josip Šutalo, Duje Ćaleta-Car i Borna Sosa. U veznom redu uz Luku Modrića bit će Petar Sučić i Mario Pašalić, otkriva Večernji list.

Na krilima se očekuju Andrej Kramarić i Ivan Perišić, a najbliži suparničkom golu trebao bi biti Ante Budimir. Hrvatskoj je potrebna pobjeda kako bi se približila Svjetskom prvenstvu, ali i statusu nositelja na tom natjecanju.

Očekivani sastav Hrvatske:

Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Sosa – Modrić, Sučić, Mario Pašalić - Kramarić, Budimir, Perišić.