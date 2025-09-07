KVALIFIKACIJE ZA SP

Dalić već odabrao prvih 11?! Evo tko upada u momčad za okršaj na Maksimiru

A.H.

07.09.2025 u 10:20

Zlatko Dalić Hrvatska
Zlatko Dalić Hrvatska Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
Bionic
Reading

Hrvatska u ponedjeljak na Maksimiru dočekuje Crnu Goru u svojoj četvrtoj utakmici u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska je u prve tri utakmice osvojila maksimalnih devet bodova i prema simulacijama ima 89 posto šansi za osvajanje skupine i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo.

vezane vijesti

Zlatko Dalić protiv Farskih otoka u petak nije izveo najjači sastav pa će protiv Crnogoraca mijenjati početnih 11.

Na golu će biti Dominik Livaković, a u posljednjoj liniji očekuju se Kristijan Jakić, Josip Šutalo, Duje Ćaleta-Car i Borna Sosa. U veznom redu uz Luku Modrića bit će Petar Sučić i Mario Pašalić, otkriva Večernji list.

Na krilima se očekuju Andrej Kramarić i Ivan Perišić, a najbliži suparničkom golu trebao bi biti Ante Budimir. Hrvatskoj je potrebna pobjeda kako bi se približila Svjetskom prvenstvu, ali i statusu nositelja na tom natjecanju.

Očekivani sastav Hrvatske:

Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Sosa – Modrić, Sučić, Mario Pašalić - Kramarić, Budimir, Perišić.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KVALIFIKACIJE ZA SP

KVALIFIKACIJE ZA SP

Dalić već odabrao prvih 11?! Evo tko upada u momčad za okršaj na Maksimiru
eurobasket

eurobasket

Pogledajte što je kapetan Srbije objavio nakon epskoga kraha na Eurobasketu
ufc

ufc

Evo koliko je Ante Delija zaradio za spektakularni nokaut u debitantskom nastupu u UFC-ju

najpopularnije

Još vijesti