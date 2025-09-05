Ne pamtimo kad je Dalić bio ovako ljutit nakon pobjede; evo što je sve rekao

Hrvatska je pobjedom na Farskim otocima (0:1) nastavila borbu za Svjetsko prvenstvo.
'Pamtit ćemo samo tri boda i ništa drugo. Očekivali smo tešku utakmicu, ali ne ovoliko tešku. Nismo bili dobri. Kao da smo igrali protiv top 5 reprezentacije na svijetu. Puno smo griješili, nismo imali samopouzdanja, povratna trka je bila loša', rekao je Dalić.
Koji je razlog bio ovakve igre?
'Puno je toga. Teren, vrijeme i puno problema kod nas u sastavu, puno promjena, izostanaka. Nadamo se da više nećemo ponoviti ovakvu utakmicu. Brine me da prvi put nakon dugo vremena želja nije bila na visokoj razini. Idemo se okrenuti Crnoj Gori, a ovo zaboraviti.'
Poštedjeli ste Modrića i Perišića?
'Kad dati šansu drugim igračima ako ne na ovakvim utakmicama. Posebno zbog terena. Umjetna trava je jako zahtjevna i zato smo to napravili.'
Fruk?
'Opravdao očekivanja. Bio je aktivan, motoričan, vraćao se u obranu. Zadovoljan sam njegovim nastupom.'
Debi Smolčića?
'Imamo puno problema s desnim bekom tako da je Smolčić jedno od rješenje. Nadam se da će nastaviti s dobrim igrama.'
Crna Gora u ponedjeljak?
'Moramo pobijediti. Apsolutni smo favoriti. Moramo popraviti puno toga u odnosu na ovog danas. Napravit ćemo trening u Zagrebu i biti puno bolji nego što je sad bilo. Ova utakmica je ostavila ipak gorak okus.'