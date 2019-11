Zlatko Dalić potvrdio jako loše vijesti za Hrvatsku uoči odlučujuće utakmice: Rakitić i Mitrović su otpali, ali...

Na konferenciji za medije izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, uoči posljednje kvalifikacijske utakmice za odlazak na Euro 2020. između Hrvatske i Slovačke, ljubitelji nogometa mogli su čuti puno zanimljivih stvari o dosadašnjim utakmicama, VAR tehnologiji te naravno stanju u momčadi

'Iskreno, veseli me da imamo tri treninga, utorak, srijeda i četvrtak, probat ćemo nešto napraviti. Ne smijemo se zanositi rezultatom protiv Slovačke, ovo je sasvim drukčija utakmica. Ponavljam , problem je što nemamo igrače koji su u kontinuitetu s minutažom u klubovima, ali ja gledam pozitivno. Kad dođu u reprezentaciju, to je malo drugačije, primjer je Rebić. Jako malo igra u Milanu, gotovo ništa, Perišić ne igra u Bayernu koliko bi trebao. Neću govoriti o tim problemima, pokušat ću igrače okrenuti u pozitivnom smjeru. Znaju da nas tih 90 minuta vodi na Europsko prvenstvo.'

'Čeka nas odlučujuća utakmica s protivnikom koji također ima šanse za Europsko prvenstvo. Dobili smo ih tamo, ali ne smijemo se tom utakmicom zavaravati. Treba nam jedan bod za prvo mjesto u skupni i 15 bodova bit će dovoljno, a tako su govorile i kalkulacije... Ali moramo tražiti pobjedu. To je naš stil i obveza kad igramo kod kuće. Nema nikakvih kalkulacija0, kazao je u uvodu Dalić dodavši:

No, naravno, još jednom se osvrnuo na obrambenu liniju za koju još nije poznato kako će izgledati:

'Da, problem nam je zadnja linija koja je u potpunosti je nova. Ali naći ćemo neko rješenje, ti igrači ne smiju biti nositelji igre. Duje Ćaleta-Car? Nije to bila nikakva kazna, samo sam za prošle utakmice zvao druge igrače. Igra dobro, zaslužio je poziv. Očekujem da će biti pravi i da će nam pomoći.'

Na kraju se Dalić osvrnuo na pritisak te utakmice i činenicu da Hrvatskoj treba jedan bod. No, i Slovačka ima svoje šanse…

'Znam da je pritisak i važna utakmica, ali moram igrače osloboditi i dati im puno povjerenje. Njima je dovoljan i bod u nekim kalkulacijama pa se možda neće toliko otvoriti, ali znaju da pobjedom idu na Europsko prvenstvo. Mi ne smijemo puno razmišljati o tome, to nam samo može biti nova motivacija. Žao mi je što nismo to riješili ranije. Da nije poništen gol Azerbajdžanu, bili bismo na Euru. Da je bio suđen faul u Walesu, bili bismo na Euru. Ako Bog da pa pobijedimo pa imamo 17 bodova, izgubili bismo samo sedam bodova i to bi bile jedne od najboljih kvalifikacija, samo su takve bile još 2008.'

Za kraj je o VAR-u kazao:

'Pa izgubili smo titulu svjetskih prvaka zbog VAR-a. tako je to s VAR-om, kada je za tebe, dobar je, kad nije, nije ti dobar. Sudac ti napravi kako želi.'