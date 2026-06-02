Dalić otkrio u kakvom stanju su Modrić, Gvardiol i Kovačić

Momčad Zlatka Dalića nije izgledala najbolje protiv solidne Belgije. Golovi su pali nakon dosta slabih obrambenih reakcija, a čitava reprezentacija, osim par iznimaka, nije izgledala dobro.

Navijači su vjerojatno s najvećom pozornošću pratili Luku Modrića, Joška Gvardiola i Matea Kovačića koji se tek vraćaju od ozljeda. Njih trojica utopili su se u prosječnost čitave momčadi, a igrali su 60 minuta.

'Vidjet ćemo kakvi su. Sigurno im je minutaža koristila, bit će još bolje. Vidjet ćemo koliko ćemo ih koristiti protiv Slovenije, ali radimo sve kako bismo ih vratili', rekao je Dalić.