Dalić otkrio u kakvom stanju su Modrić, Gvardiol i Kovačić

hrvatska - belgija 0:2

Dalić otkrio u kakvom stanju su Modrić, Gvardiol i Kovačić

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 02.06.2026 21:29
  • Objavljeno 02.06.2026 u 21:28
Luka Modrić i Zlatko Dalić
Luka Modrić i Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska je u prvoj pripremnoj utakmici za SP izgubila u Rijeci od Belgije 2:0 golovima Tielemansa u 38. i Lukakua u 96. minuti.

Momčad Zlatka Dalića nije izgledala najbolje protiv solidne Belgije. Golovi su pali nakon dosta slabih obrambenih reakcija, a čitava reprezentacija, osim par iznimaka, nije izgledala dobro.

vezane vijesti

Navijači su vjerojatno s najvećom pozornošću pratili Luku Modrića, Joška Gvardiola i Matea Kovačića koji se tek vraćaju od ozljeda. Njih trojica utopili su se u prosječnost čitave momčadi, a igrali su 60 minuta.

'Vidjet ćemo kakvi su. Sigurno im je minutaža koristila, bit će još bolje. Vidjet ćemo koliko ćemo ih koristiti protiv Slovenije, ali radimo sve kako bismo ih vratili', rekao je Dalić.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PORAZ HRVATSKE

PORAZ HRVATSKE

Dalić nakon poraza nahvalio jednog igrača i izdvojio kiks drugog
ŠOKIRANI SU

ŠOKIRANI SU

Belgijci u nevjerici zbog onoga što ih je dočekalo na Rujevici
reakcije iz srbije

reakcije iz srbije

Srbi se naslađuju nakon poraza Vatrenih: 'Brutalan udarac! Loše vijesti za Hrvate pred Mundijal'

najpopularnije

Još vijesti