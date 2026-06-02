Dalić: Ako treba, igračima ću greške pokazati i deset puta

hrvatska - Belgija 0:2

Dalić: Ako treba, igračima ću greške pokazati i deset puta

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 02.06.2026 21:19
  • Objavljeno 02.06.2026 u 21:19
Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska je u prvoj pripremnoj utakmici za SP izgubila u Rijeci od Belgije 2:0 golovima Tielemansa u 38. i Lukakua u 96. minuti.

Momčad Zlatka Dalića nije odigrala pretjerano dobru utakmicu, a izbornik nakon utakmice nije skrivao razočaranje.

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Hrvatska se dosta mučila u veznoj liniji, bila je slaba na drugim loptama, a golove, osobito prvi, primila je nakon pogrešaka u obrani.

'Razgovarali smo o tim stvarima. Kod prvog gola bio je prekršaj, mi ne idemo u blok, raspravljamo se sa sucem i onda stigne kazna. Takav smo gol primili i iz kontre protiv Brazila, to su iste stvari. Kod drugog gola imamo čistu loptu, pa slijedi loše primanje, kontra i loše stojimo', rekao je Dalić na press konferenciji nakon utakmice i dodao:

'Moramo to analizirati i pokazati igračima te pogreške, ako treba i deset puta. U zadnje dvije utakmice tako smo primili tri gola. Bolje da nam je Lukaku zabio sada nego u Kataru'.

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