Dalić: Ako treba, igračima ću greške pokazati i deset puta

Hrvatska se dosta mučila u veznoj liniji, bila je slaba na drugim loptama, a golove, osobito prvi, primila je nakon pogrešaka u obrani.

'Razgovarali smo o tim stvarima. Kod prvog gola bio je prekršaj, mi ne idemo u blok, raspravljamo se sa sucem i onda stigne kazna. Takav smo gol primili i iz kontre protiv Brazila, to su iste stvari. Kod drugog gola imamo čistu loptu, pa slijedi loše primanje, kontra i loše stojimo', rekao je Dalić na press konferenciji nakon utakmice i dodao:



'Moramo to analizirati i pokazati igračima te pogreške, ako treba i deset puta. U zadnje dvije utakmice tako smo primili tri gola. Bolje da nam je Lukaku zabio sada nego u Kataru'.