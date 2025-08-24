Da ne bi bilo zabune, evo što znači poruka s koreografije Bad Blue Boysa

Najžešći Dinamovi navijači često svojim koreografijama šalju jasne poruke
Tako je bilo i ove subote, kada su na početku dvoboja protiv Istre 'iscrtali' sjevernu tribinu maksimirskog stadiona.
Boysi su podigli koreografiju koja predstavlja popularni transparent BSN (borba se nastavlja).
Iznad precrtanih krugova bila je poruka 'Tko živi za ono u što vjeruje...', aludirajući na svoju upornost od 15-ak godina kada su krenuli zagovarati promjenu klupskog Statuta i kako bi zaživjela njihova ideja o demokratskog 'uređenju' kluba.
Prvi krug predstavlja Domovinski rat i pobjedu u njemu. Naravno, precrtan je jer je pobjeda ostvarena. Drugi krug predstavlja borbu za povratak imena. I to je odrađeno, pa je precrtan. Dok je treći bio otvoren simbolično do trenutka potpune demokratizacije Dinama.
U nastavku spustilo se platno na kojem je pisalo 'Na kraju uvijek pobjeđuje!', i u tom trenutku i treći krug je precrtan.