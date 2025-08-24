SADA JE SVIMA JASNO

Da ne bi bilo zabune, evo što znači poruka s koreografije Bad Blue Boysa

S.Š.

24.08.2025 u 09:34

Koreografija Boysa
Koreografija Boysa Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Najžešći Dinamovi navijači često svojim koreografijama šalju jasne poruke

Tako je bilo i ove subote, kada su na početku dvoboja protiv Istre 'iscrtali' sjevernu tribinu maksimirskog stadiona.

Boysi su podigli koreografiju koja predstavlja popularni transparent BSN (borba se nastavlja).

Iznad precrtanih krugova bila je poruka 'Tko živi za ono u što vjeruje...', aludirajući na svoju upornost od 15-ak godina kada su krenuli zagovarati promjenu klupskog Statuta i kako bi zaživjela njihova ideja o demokratskog 'uređenju' kluba.

vezane vijesti

Prvi krug predstavlja Domovinski rat i pobjedu u njemu. Naravno, precrtan je jer je pobjeda ostvarena. Drugi krug predstavlja borbu za povratak imena. I to je odrađeno, pa je precrtan. Dok je treći bio otvoren simbolično do trenutka potpune demokratizacije Dinama.

U nastavku spustilo se platno na kojem je pisalo 'Na kraju uvijek pobjeđuje!', i u tom trenutku i treći krug je precrtan.

Koreografija Boysa na utakmici protiv Istre 1961 Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel
Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SADA JE SVIMA JASNO

SADA JE SVIMA JASNO

Da ne bi bilo zabune, evo što znači poruka s koreografije Bad Blue Boysa
MILAN IZGUBIO, ALI...

MILAN IZGUBIO, ALI...

Pogledajte Modrićeve brojke u debiju. I nije ni čudo da su ga tako ispratili s terena
RIJEČ TRENERA

RIJEČ TRENERA

Mario Kovačević: Žao mi je nekih igrača...

najpopularnije

Još vijesti