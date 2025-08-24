Da ne bi bilo zabune, evo što znači poruka s koreografije Bad Blue Boysa

Tako je bilo i ove subote, kada su na početku dvoboja protiv Istre 'iscrtali' sjevernu tribinu maksimirskog stadiona.

Boysi su podigli koreografiju koja predstavlja popularni transparent BSN (borba se nastavlja).

Iznad precrtanih krugova bila je poruka 'Tko živi za ono u što vjeruje...', aludirajući na svoju upornost od 15-ak godina kada su krenuli zagovarati promjenu klupskog Statuta i kako bi zaživjela njihova ideja o demokratskog 'uređenju' kluba.