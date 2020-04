Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, ove neizvjesne dane, bez druženja s prijateljima, bez nogometa i radnih obveza, provodi u obiteljskom okruženju u Varaždinu. I umjesto da sređuje dojmove s turnira u Dohi, gdje je trebao biti proteklog tjedna, Dalić sada iščekuje poziv HNS-ova vodstva kako bi stavio potpis na novi ugovor.

Izbornik srebrne reprezentacije sa svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, Zlatko Dalić, ovih dana kao i svi, živi u krugu najbliskijih. Period samoizolacije je iza njega, ali dobio je barem priliku da se s obitelji može vidjeti, gledati i razgovarati.

A za one konkretnije, poslovne razgovore, trebat će se strpjeti još neko vrijeme. Jer, kao što se najavljuje, morao bi s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, Davorom Šukerom, sjesti za stol i vidjeti što će biti s novim ugovorom.

Naime, aktualni mu ističe 31. srpnja, koji je bio sklopljen krajem kolovoza 2018. godine, a vrijedio je do okončanja Eura 2020. godine. No, kako je UEFA, zbog pandemije koronavirusa europsku smotru prebacila za sljedeću godinu, gotovo je logično da će izbornik Dalić, koji je reprezentaciju uspješno vodio kroz kvalifikacije, biti na njezinoj klupi i u ljeto 2021. godine.

'Živio sam za ovaj Euro, spremao se, čekao ga, i sad ću vidjeti što ću dalje. Ne mogu ništa za sigurno reći jer nisam o tome razmišljao. Nadao sam se da će biti sve OK, da će se ipak Euro igrati, da će ovo stati i proći. To se nije dogodilo', rekao je Dalić prije nešto više od dva tjedna, odnosno nakon donošenja odluke o pomicanju Eura.

Ali sjećamo se da je Dalić pričao kako mu je izbornička funkcija na čelu Hrvatske najljepši posao, a u jednom je razgovoru ostavio mogućnost (op.a. dok se nije znalo da će Euro biti odgođen, a izvlačile su se skupine Lige nacija), da bi reprezentaciju vodio i u sljedećem kvalifikacijskom ciklusu.

Dakle, iz svega toga nije teško zaključiti da kod njega ima i želje i volje, a kako doznajemo, u istom je raspoloženju i prvi čovjek HNS-a Davor Šuker.

Možda bi sada bilo najbolje ugovor sastaviti i za period, ne samo do srpnja 2021., već i za period do SP-a u Kataru, odnosno do ljeta 2022. Jer još nakon pobjede nad Slovačkom i potvrde plasmana na kontinentalnu smotru, Ćiro Blažević je konstatirao kako se Dalića mora vezati na duži period.

'Ja sam jako, sine moj, ponosan na njega. I uvjeren sam da je on pravo rješenje za višegodišnju funkciju izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Bez obzira na sve'.