Legendarni Ćiro nakon još jednog velikog uspjeha Hrvatske oduševljen Zlatkom Dalićem: 'Sine, jako sam ponosan na njega, on bi trebao biti višegodišnje rješenje'

Hrvatska je po šesti puta od neovisnosti sudionik europskog prvenstva, dok je izbornik Zlatko Dalić, nakon Miroslava Ćire Blaževića, postao tek drugi hrvatski izbornik koji je uspio osigurati plasman Hrvatske na dva uzastopna velika natjecanja. Uspjeh je to kojem se naklonio i Dalićev 'učitelj' Ćiro, koji je pobjedu 3:1 nad Slovačkom na Rujevici doživio posebno emotivno

'Nositi breme viceprvaka svijeta, to je hipoteka koju treba znati nositi. A onda kada ti jedna reprezentacija koja nema taj renome i povede 1:0, moraš imati osobiti moral, osobitu volju, osobitu odgovornost, da reagiraš kako je ova naša mladost reagirala i ja sam oduševljen te im čestitam svima, Daliću nadasve. Oni zaslužuju da im se duboko naklonimo, jer Hrvatska je ponovno nazočna na jednom velikom natjecanju', nije skrivao oduševljenje legendarni Ćiro , autor svjetske bronce iz 1998. godine, uz kojeg je aktualni izbornik Dalić na klupi Varteksa skupljao svoja prva trenerska iskustva.

A tada je očito izbornik Zlatko Dalić održao u svlačionici lekciju svojim igračima, pri tom nakon desetak minuta povukao i prvi veliki potez, izvadivši iz igre Antu Rebića, a uvevši Josipa Brekala, i nakon samo minute stiglo je izjednačenje preko Nikole Vlašića . Hrvatskim igračima s leđa je pao veliki teret, te su takvi 'dobili krila', a vrlo brzo stigli su i do vodstva, u koje ih je doveo Bruno Petković . Do kraja je, s igračem više za Hrvatsku, zabio i Ivan Perišić .

Jer iako je Hrvatska još u prvom dijelu bila dominantnija, imala i više prigoda, gosti iz Slovačke imali su vodstvo u koje ih je u 32. minuti doveo 19-godišnji Robert Boženik . Nakon primljenog gola, kod naših se igrača osjetila se poprilična nelagoda, ali koju gosti do odlaska na odmor nisu uspjeli dodatno oplemeniti. Zahvaljujući sjajnom golmanu Dominiku Livakoviću prije svega...

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 3:1 nad Slovačkom osigurala je direktan plasman na Euro 2020. godine, a koje će se po prvi puta, održati u 12 zemalja. No, do velikog slavlja, kojeg nije uspjela pokvariti ni kiša, nije se došlo jednostavno. Jer osim što je bilo 'kikseva' tijekom samog kvalifikacijskog ciklusa, tako ni subotnja 'završna bitka' nije mogla bez komplikacija.

Ćiro je u cijelom tom slavlju istaknuo jedan važan taktički detalj. Bila je to Dalićeva odluka da izvadi indisponiranog Rebića te uvede konkretnijeg Brekala.

'To je svakako jedan hendikep, da Rebić ne igra. I vrlo je teško biti u natjecateljskoj formi ako se ne natječeš. Ne znam što više reći, osim da Rebiću treba podrška, koju mu ova obitelj može dati. Na svu sreću, Dalić se pokazao, još jednom, kao stručnjak koji uočava slabosti. Ali sve je dobro, što se dobro svrši. A završilo se tako kako smo samo mogli priželjkivati. I ostaje nam samo da se veselimo i slavimo'.

Vaš učenik ide pravim putem. Izjednačio se s vama po uzastopnom odlasku na velika natjecanja?

'Ja sam jako, sine moj, ponosan na njega. I uvjeren sam da je on pravo rješenje za višegodišnju funkciju izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Bez obzira na sve', poslao je poruku Ćiro čelnicima HNS-a iako je, kao trener s bogatim iskustvom, svjestan da to kod nas teško može proći.

'Što želim reći? Dalić nas je dosad zadužio sviju jer je on, osim rezultata, afirmirao toliko mladih igrača. Jer je vrlo teško imati rezultat sa onima koji nisu reprezentativnog kalibra. A on je to napravio, za razliku od nas, njegovih prethodnika. I afirmirao toliko hrvatske nogometne mladosti, da uistinu mu možemo čestitati, jer teško je ganjati i i afirmaciju mladih igrača i rezultat.'