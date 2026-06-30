Je li ovo dokaz da je Njemačka već smijenila izbornika?

Konferencija za medije s Nagelsmannom, koja je bila planirana nakon eliminacije, otkazana je. Umjesto toga, njemačka reprezentacija u utorak će se izravno vratiti kući, nakon čega igrači odlaze na odmor.

Umjesto konferencije stiže priopćenje

Prema informacijama iz Njemačke, DFB će se o ispadanju oglasiti naknadno, i to priopćenjem, a ne zajedničkim nastupom pred novinarima s izbornikom.

Takva odluka odmah je otvorila pitanje Nagelsmannove budućnosti. Njemačka je ispala od Paragvaja, pritisak javnosti i bivših reprezentativaca sve je veći, a otkazivanje konferencije s izbornikom teško je protumačiti kao običan protokolarni potez.

Nagelsmann je nakon ispadanja poručio da ne namjerava sam podnijeti ostavku i da je spreman nastaviti ako DFB to želi. No upravo je sada lopta na Savezu.

Je li ovo znak da je odluka već pala?

Otkazana konferencija ne mora automatski značiti da je Nagelsmann već smijenjen, ali jasno pokazuje da DFB ne želi brz i nekontroliran javni nastup u trenutku kada se oko reprezentacije stvara sve veća kriza.

Ako je Savez namjeravao čvrsto stati iza izbornika, konferencija za medije bila bi logično mjesto za takvu poruku. Ovako se otvara prostor za drugačije tumačenje: Da se u DFB-u najprije želi obaviti interna analiza, a možda i pripremiti odluka o Nagelsmannovoj sudbini.

Njemačka nakon novog kraha više nema luksuz čekanja. Rezultati nisu pratili ambicije, kritike su sve glasnije, a otkazivanje konferencije samo je dodatno pojačalo dojam da se iza kulisa događa nešto ozbiljno.