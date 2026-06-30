Dalić prelomio: Vatreni bez ijedne minute upada u prvi sastav za Portugal?

Nakon početnog poraza 2:4 od Engleske, Hrvatska se vratila s dvije vezane pobjede. Prvo je s 1:0 u Torontu pala Panama, da bi nekoliko dana kasnije s 2:1 Vatreni bili bolji od Gane u Philadelphiji.

Kako javjlaju Sportske novosti, Zlatko Dalić bi za tu utakmicu mogao napraviti promjenu. U prvih 11 mogao bi upasti Vatreni koji do sada nije upisao niti jednu minutu na prvenstvu. Kako navode, to bi mogao biti Duje Ćaleta-Car.

Zlatko Dalić i Ivica Olić na teren su izašli prije reprezentativaca, a izbornik je odmah pričekao Joška Gvardiola. Krenuo je prema njemu i započeo razgovor čiji se sadržaj, jasno, nije mogao čuti, ali je neverbalna komunikacija bila vrlo zanimljiva.

Dalić je Gvardiolu nešto objašnjavao i pritom gestikulirao rukama, dok je branič Manchester Cityja u jednom trenutku obje ruke stavio na zatiljak. Nakon toga se odmaknuo u stranu i sjeo na reklamni pano, a ubrzo mu je prišao Olić, koji je nastavio razgovor s njim.

Poseban razgovor s Ćaletom-Carom

Dalić je potom otišao do Duje Ćalete-Cara, s kojim je prilično dugo razgovarao. Dojam je bio da je izbornik imao glavnu riječ, dok se stoper uglavnom smješkao. Upravo je taj razgovor otvorio mogućnost da bi se Ćaleta-Car mogao pojaviti u početnoj postavi.

Ako se Dalić odluči za promjenu u obrani, mjesto bi mogao izgubiti Marin Pongračić. Josip Stanišić i Josip Šutalo djeluju kao sigurni izbori, dok je kod Ivana Perišića i dalje ključno pitanje hoće li ostati na poziciji beka, što u ovom trenutku izgleda izglednije, ili će biti pomaknut na krilo.