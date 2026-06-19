Cijela BiH oduševljena izjavom igrača Zmajeva nakon poraza: 'Nitko nikad ovo nije rekao'

Kako piše SportSport, Mahmić je nakon utakmice pokazao zrelost koja je posebno dirnula navijače. Umjesto da govori o osobnom trenutku karijere, mladi reprezentativac odmah je naglasio da mu pogodak ne znači puno kada je momčad izgubila.

'Švicarska je dobra momčad, vrlo jak protivnik. Dobro smo počeli, ali smo u posljednjih 15 minuta primili golove. Iz toga moramo učiti i u sljedećim utakmicama biti bolji', rekao je Mahmić.

'Nemam što slaviti danas'

Mahmićev pogodak stigao je u sudačkoj nadoknadi, kada je BiH smanjila rezultat, ali poraz je već bio praktički neizbježan. Iako je za mladog igrača prvi gol u reprezentativnom dresu ogroman trenutak, njegova reakcija bila je potpuno drukčija od onoga što se često vidi u takvim situacijama.

'Lijep je osjećaj, ali izgubili smo. Nemam što slaviti danas. Nadamo se pozitivnom rezultatu u sljedećim utakmicama. Moramo analizirati ovaj susret i od sutra se fokusirati na Katar. Vidjet ćemo što nas čeka', poručio je Mahmić.

Upravo je ta rečenica izazvala najviše reakcija. SportSport u naslovu ističe da nijedan nogometaš BiH u prošlosti nije rekao ono što je Mahmić rekao nakon svog prvog gola za reprezentaciju. U trenutku kada je mogao govoriti o sebi, izabrao je govoriti o momčadi i porazu.

Navijači su im dali dodatnu snagu

Mahmić se posebno osvrnuo i na podršku navijača BiH u Los Angelesu. Zmajevi su i u porazu imali snažnu podršku s tribina, a mladi reprezentativac priznao je da ga je atmosfera ostavila pod dojmom.

'Naši navijači su nam jako važni, daju nam dodatnu snagu i motivaciju. Nadam se da će tako ostati i u budućnosti. Zahvalni smo im', rekao je.

Na pitanje smatra li da bi trebao dobiti veću minutažu, Mahmić nije želio ulaziti u raspravu. Odgovorio je kratko i jasno.

'To odlučuje izbornik. To nije do mene.'

BiH nakon dva kola ima samo jedan bod i u zadnjem susretu skupine mora pobijediti Katar ako želi ostati u igri za prolazak. Mahmićev gol neće promijeniti težinu poraza od Švicarske, ali njegova reakcija nakon utakmice pokazala je zašto su ga navijači odmah posebno zapamtili.