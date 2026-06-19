Cijela BiH oduševljena izjavom igrača Zmajeva nakon poraza: 'Nitko nikad ovo nije rekao'

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Bosna i Hercegovina doživjela je težak poraz od Švicarske 4:1 u 2. kolu skupine B Svjetskog prvenstva, ali jedna izjava nakon utakmice posebno je odjeknula među navijačima Zmajeva. Ermin Mahmić zabio je svoj prvi gol za reprezentaciju BiH, no nakon susreta nije želio slaviti.
Kako piše SportSport, Mahmić je nakon utakmice pokazao zrelost koja je posebno dirnula navijače. Umjesto da govori o osobnom trenutku karijere, mladi reprezentativac odmah je naglasio da mu pogodak ne znači puno kada je momčad izgubila.
'Švicarska je dobra momčad, vrlo jak protivnik. Dobro smo počeli, ali smo u posljednjih 15 minuta primili golove. Iz toga moramo učiti i u sljedećim utakmicama biti bolji', rekao je Mahmić.
'Nemam što slaviti danas'
Mahmićev pogodak stigao je u sudačkoj nadoknadi, kada je BiH smanjila rezultat, ali poraz je već bio praktički neizbježan. Iako je za mladog igrača prvi gol u reprezentativnom dresu ogroman trenutak, njegova reakcija bila je potpuno drukčija od onoga što se često vidi u takvim situacijama.
'Lijep je osjećaj, ali izgubili smo. Nemam što slaviti danas. Nadamo se pozitivnom rezultatu u sljedećim utakmicama. Moramo analizirati ovaj susret i od sutra se fokusirati na Katar. Vidjet ćemo što nas čeka', poručio je Mahmić.
Upravo je ta rečenica izazvala najviše reakcija. SportSport u naslovu ističe da nijedan nogometaš BiH u prošlosti nije rekao ono što je Mahmić rekao nakon svog prvog gola za reprezentaciju. U trenutku kada je mogao govoriti o sebi, izabrao je govoriti o momčadi i porazu.
Navijači su im dali dodatnu snagu
Mahmić se posebno osvrnuo i na podršku navijača BiH u Los Angelesu. Zmajevi su i u porazu imali snažnu podršku s tribina, a mladi reprezentativac priznao je da ga je atmosfera ostavila pod dojmom.
'Naši navijači su nam jako važni, daju nam dodatnu snagu i motivaciju. Nadam se da će tako ostati i u budućnosti. Zahvalni smo im', rekao je.
Na pitanje smatra li da bi trebao dobiti veću minutažu, Mahmić nije želio ulaziti u raspravu. Odgovorio je kratko i jasno.
'To odlučuje izbornik. To nije do mene.'
BiH nakon dva kola ima samo jedan bod i u zadnjem susretu skupine mora pobijediti Katar ako želi ostati u igri za prolazak. Mahmićev gol neće promijeniti težinu poraza od Švicarske, ali njegova reakcija nakon utakmice pokazala je zašto su ga navijači odmah posebno zapamtili.