Svi su gledali u Neuerov dres. Jedan detalj mogao bi mu stvoriti problem

Četrdesetogodišnji vratar, koji se iznenađujuće vratio u reprezentaciju nakon što ga je Julian Nagelsmann uvrstio među 26 igrača za turnir, u nedjelju je upisao prvi nastup za Njemačku nakon čak 710 dana. Posljednji put za reprezentaciju je branio u četvrtfinalu Eura 2024. protiv Španjolske.

Nagelsmann mu je dao prednost ispred Olivera Baumanna, pa je Neuerov nastup na Houston Stadiumu bio pod posebnim povećalom. No umjesto njegove igre, pažnju navijača privukao je jedan detalj - dres.

Na društvenim mrežama mnogi su primijetili da Neuer ispod zelenog vratarskog dresa nosi bijelu majicu dugih rukava.

'Zašto je Neueru dopušteno nositi bijeli dugi poddres ispod zelenog dresa?', pitao se jedan navijač.

Drugi je dodao: 'Bit će zanimljivo vidjeti što će FIFA odlučiti.'

Prema navodima medija, Neuer je prije utakmice od njemačkog ekonoma dobio dres dugih rukava, iako posljednjih godina uglavnom nosi kratke rukave. Zato je, čini se, odlučio sam skratiti rukave, zbog čega je ispod dresa ostala vidljiva bijela majica.

Time je, prema FIFA-inim pravilima o opremi, mogao prekršiti propise. Naime, svako vidljivo donje rublje ili poddres mora biti iste dominantne boje kao komad opreme koji se nosi preko njega. U Neuerovu slučaju, bijela majica nije odgovarala zelenom vratarskom dresu.

FIFA-ina pravila također nalažu da vidljivi poddres ne smije sadržavati oznake momčadi, proizvođača ili dekorativne elemente.

Zasad nije poznato hoće li FIFA pokrenuti postupak ili izreći kaznu, no Neuerov povratak u reprezentaciju tako je već u prvoj utakmici dobio neočekivan zaplet.