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Službeno: Istrin branič odlazi u La Ligu

M.Š / HINA

15.06.2026 u 15:21

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
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Finski nogometni branič Ville Koski, koji je prije šest mjeseci otišao iz pulske Istre 1961 na posudbu u Deportivo Alaves, ostat će u tom španjolskom prvoligašu do 2031.

"Deportivo Alaves i Koski postigli su dogovor o trajnom transferu. Igrač je potpisao ugovor na pet godina", priopćio je u ponedjeljak klub iz Baskije.

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Finski 24-godišnji reprezentativac upisao je samo pet nastupa za Deportivo Alaves, ali je u posljednja tri kola španjolskog prvenstva odigrao po 90 minuta.

"Njegovim trajnim angažmanom Deportivo Alaves dodatno je ojačao svoju obrambenu liniju te pokazao povjerenje u razvoj mladog i perspektivnog nogometaša", izvijestio je klub iz grada Vitorije-Gasteiza.

Deportivo Alaves je završio sezonu na 14. mjestu među 20 klubova u prvenstvu. Kompanija Baskonia-Alaves, koja je vlasnik kluba, ujedno drži 85 posto dionica Istre 1961. Klub iz Pule služi Baskima za pronalaženje talentiranih mladih igrača i njihovo pripremanje za potencijalni odlazak u španjolsku ligu.

Koski, koji je dvije godine proveo u Istri, prvi je nogometaš koji je to ostvario: "Dragi Ville, neka te zdravlje i sreća prate na tvom novom putu, a mi ti želimo puno uspjeha i sve najljepše na nogometnom i privatnom planu", priopćila je u ponedjeljak Istra 1961.

Dva kluba nisu navela hoće li hrvatska momčad dobiti financijsku odštetu ovim transferom. Istra 1961 je prošlu sezonu okončala na šestom mjestu među deset klubova u hrvatskom prvenstvu.

Koski je upisao 67 nastupa u zeleno-žutom dresu od prosinca 2023., a prije dolaska u hrvatsku ligu igrao je za finsku Honku.

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