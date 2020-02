Boris Becker govorio o vječitoj temi tko je najbolji, a objasnio i što ga najviše fascinira kod Novaka Đokovića

Boris Becker, bivši višestruki osvajač Grand Slamova i nekadašnji trener Novaka Đokovićča, govorio je o vječitoj temi – tko je najbolji ikad, ali i onekim drugim teniskim temama

Njemački tenisač osvojio je šest Grand Slam titula, ali uspio je spiskati sav novac od turnira i sponzora. Jedno vrijeme bavio se i trenerskim poslom te je vodio Novaka Đokovića. On smatra da se najbolji tenisač u povijesti ne smije birati na temelju statistike, jer ako se to tako radi onda se zna tko je broj 1.

Becker je govorio i o svojoj suradnji s Đokovićem...

'Novak je veliki profesionalac. On jako pazi kako vodi život, što jede... Veliku pozornost posvećuje jogi zbog koncentracije. Fizički je jedinstven, ali sve to se ne događa preko noći. Morate raditi na tome. Ono što me fascinira je da je on i dalje veoma gladan trofeja. Toliko je toga osvojio, ali i dalje želi još.'