NJEGOVO VIĐENJE

Bjelica brutalno iskren o odnosu Livaja - Garcia: 'Tu neće biti mira, mogli su mu uzeti pola plaće'

N.M.

14.07.2026 u 06:56

Livaja i Garcia
Livaja i Garcia Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je novu sezonu otvorio 2:0 pobjedom protiv slovačke Žiline u prvoj utakmici 1. pretkola Europske lige.

Golove za Hajduk postigli su Roko Brajković i novo pojačanje Dalisson. Uzvrat je na rasporedu sutra od 20:30 (HDTV), a Splićani su već sada napravili veliki korak prema prolasku.

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Uoči početka sezone, najveća teme oko Hajduka bio je status Marka Livaje. Naime, nogometnu javnost je šokirala vijest da je Livaja u jednom trenutku napustio pripreme u slovenskom Bledu zbog neslaganja s trenerom Garcijom i sportskim direktorom Grafom.

Tu situaciju je na gostovanju u Podcast Inkubatoru komentirao bivši trener Dinama Nenad Bjelica

'Taj odnos mi je dosta kompliciran i mislim da neće biti mira. Dugo traju ti problemi, puno smo pročitali o različitim mišljenjima trenera i Livaje koji je ikona Hajduka i koji ih je držao u borbi za titulu svojim golovima. Znamo da je idol navijačima, ali taj odnos ne funkcionira', započeo je Bjelica.

'Ne želim nikoga braniti ili napadati jer ne znam detalje. Ja sam generalno trener koji zahtjeva disciplinu, da se poštujemo unutar momčadi. Najvažniji u tim odnosima su najstariji igrači. Hajduk ima puno igrača koji se moraju ugledati na te starije. Mogao je biti kažnjen i da mu se oduzme 50 % plaće', dodao je.

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