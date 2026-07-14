FIFA odredila suca za utakmicu Argentine i Engleske: Evo koji je razlog za neobičan izbor

Njegovi pomoćnici bit će sunarodnjaci Corey Parker i Kyle Atkins , dok je za četvrtog suca određen Talijan Maurizio Mariani . Argentina i Engleska sastaju se u srijedu u Atlanti, a utakmica počinje u 21 sat.

Na odabir sudačkih postava utjecao je i sastav završnice turnira. U polufinale su se plasirale tri europske reprezentacije i jedna južnoamerička, zbog čega najbolji suci iz tih dviju konfederacija nisu bili prvi izbor za utakmice koje odlučuju o finalistima.

FIFA u takvim situacijama nastoji poštovati načelo takozvane konfederacijske neutralnosti. Kada se sastaju reprezentacije s različitih kontinenata, utakmice se često povjeravaju sucima iz drugih konfederacija, primjerice iz Azije ili Sjeverne i Srednje Amerike.

To, ipak, nije strogo pravilo koje se mora primijeniti u svakom slučaju, ali FIFA ga se uoči polufinalnih utakmica odlučila pridržavati. Tako će jedan polufinalni susret suditi Ivan Barton iz Salvadora, dok je Elfathu pripao veliki okršaj Argentine i Engleske.

