Bivši hrvatski nogometaš bori se za život: Obitelj pokrenula akciju pomoći

Bivši hrvatski nogometaš Krešo Kovačec (56) nalazi se u induciranoj komi i u kritičnom je stanju nakon puknuća aorte, teškog moždanog udara i krvarenja u mozgu.
Njegova obitelj pokrenula je akciju prikupljanja financijske pomoći, objavio je njemački Bild. Kovačec je nakon puknuća aorte hitno operiran, a liječnici su se čak 12 sati borili za njegov život. Tijekom zahtjevnog zahvata zamijenjen mu je i srčani zalistak, no ubrzo su nastupile teške komplikacije.
Doživio je moždani udar i krvarenje u mozgu zbog kojih je morao biti ponovno operiran. Trenutačno se nalazi u induciranoj komi, a njegovo stanje i dalje je kritično.
Obiteljski prijatelj Steffen Reißmann, uz suglasnost Kovačecove obitelji, pokrenuo je kampanju prikupljanja pomoći na platformi GoFundMe. Akciji se možete priključiti OVDJE.
'Njegova supruga Suzana i njihovo dvoje djece, u dobi od devet i 15 godina, od tada proživljavaju najgoru noćnu moru. Liječnici čine sve što je u njihovoj moći, no trenutačno nitko ne može reći kako će se Krešina borba razvijati', stoji u opisu kampanje.
Obitelj ostala bez glavnog izvora prihoda
Uz veliku neizvjesnost oko njegova zdravstvenog stanja, obitelj se suočava i s ozbiljnim financijskim problemima.
'Gubitkom njegovih prihoda nestala je najvažnija financijska sigurnost obitelji. Ako Krešo preživi ovu tešku borbu, vjerojatno će mu biti potrebni dugotrajna rehabilitacija, posebna njega, medicinska pomagala, a možda i preseljenje u stan prilagođen osobama s invaliditetom', navodi se u apelu za pomoć.
Krešo Kovačec rođen je 1969. godine u Krapini, a gotovo cijelu nogometnu karijeru proveo je u Njemačkoj. Odrastao je u Hamburgu, gdje je napravio prve nogometne korake i izgradio reputaciju vrlo učinkovitog napadača.
Seniorski put započeo je u amaterskoj momčadi VfL Bochuma, a najveći proboj ostvario je u Hannoveru 96, čiji je dres nosio od 1995. do 1997. godine.
Za Hannover je u 72 službena nastupa postigao čak 40 pogodaka i privukao pozornost brojnih klubova. Sjajnu golgetersku formu nastavio je u Tennis Borussiji Berlin, za koju je zabio 19 golova u 37 utakmica te joj pomogao u izborivanju plasmana u drugu ligu.
Vrhunac karijere doživio je 1999. godine prelaskom u Hansu Rostock, tadašnjeg bundesligaša. U tri sezone u najvišem rangu njemačkog nogometa odigrao je 28 utakmica i postigao tri pogotka.