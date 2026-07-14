Bivši hrvatski nogometaš bori se za život: Obitelj pokrenula akciju pomoći

Njegova obitelj pokrenula je akciju prikupljanja financijske pomoći, objavio je njemački Bild . Kovačec je nakon puknuća aorte hitno operiran, a liječnici su se čak 12 sati borili za njegov život. Tijekom zahtjevnog zahvata zamijenjen mu je i srčani zalistak, no ubrzo su nastupile teške komplikacije.

Doživio je moždani udar i krvarenje u mozgu zbog kojih je morao biti ponovno operiran. Trenutačno se nalazi u induciranoj komi, a njegovo stanje i dalje je kritično.

Obiteljski prijatelj Steffen Reißmann, uz suglasnost Kovačecove obitelji, pokrenuo je kampanju prikupljanja pomoći na platformi GoFundMe. Akciji se možete priključiti OVDJE.

'Njegova supruga Suzana i njihovo dvoje djece, u dobi od devet i 15 godina, od tada proživljavaju najgoru noćnu moru. Liječnici čine sve što je u njihovoj moći, no trenutačno nitko ne može reći kako će se Krešina borba razvijati', stoji u opisu kampanje.

Obitelj ostala bez glavnog izvora prihoda

Uz veliku neizvjesnost oko njegova zdravstvenog stanja, obitelj se suočava i s ozbiljnim financijskim problemima.

'Gubitkom njegovih prihoda nestala je najvažnija financijska sigurnost obitelji. Ako Krešo preživi ovu tešku borbu, vjerojatno će mu biti potrebni dugotrajna rehabilitacija, posebna njega, medicinska pomagala, a možda i preseljenje u stan prilagođen osobama s invaliditetom', navodi se u apelu za pomoć.

Krešo Kovačec rođen je 1969. godine u Krapini, a gotovo cijelu nogometnu karijeru proveo je u Njemačkoj. Odrastao je u Hamburgu, gdje je napravio prve nogometne korake i izgradio reputaciju vrlo učinkovitog napadača.