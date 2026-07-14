Haaland iz SAD-a stigao s rakunom i postao hit: Kad vidite koliko košta, bit će vam jasno zašto

ČUDAN SUVENIR

Haaland iz SAD-a stigao s rakunom i postao hit: Kad vidite koliko košta, bit će vam jasno zašto

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 14.07.2026 07:53
  • Objavljeno 14.07.2026 u 07:53
Erling Haaland
Erling Haaland Izvor: EPA / Autor: JAN LANGHAUG
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Jedan detalj s povratka norveške reprezentacije u domovinu privukao je gotovo jednaku pozornost kao i svečana parada ulicama Osla. Erling Haaland iz zrakoplova je izašao noseći neobičan suvenir - prepariranog rakuna naslonjenog na bocu viskija.

Fotografija je ubrzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a objašnjenje se brzo pojavilo među poznavateljima viskija.

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Riječ je o luksuznom suveniru iz Teksasa, gdje je Norveška tijekom turnira u Dallasu igrala protiv Obale Bjelokosti. Neobičan proizvod posljednjih je godina postao vrlo tražen među turistima i kolekcionarima.

Preparirani rakun pričvršćen je za drvenu podlogu i postavljen tako da izgleda kao da grli bocu i odmara glavu na njoj. U kompletu dolazi boca viskija brenda Raccoon, a prodaje se u trgovini Wild Bill's Western Store u Dallasu.

Cijena ovog neobičnog suvenira iznosi čak 750 dolara, što je oko 640 eura. Haaland je tako iz Teksasa ponio uspomenu koju će teško biti moguće zamijeniti za neki uobičajeni magnet ili kaubojski šešir.

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