Haaland iz SAD-a stigao s rakunom i postao hit: Kad vidite koliko košta, bit će vam jasno zašto

Fotografija je ubrzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a objašnjenje se brzo pojavilo među poznavateljima viskija.

Riječ je o luksuznom suveniru iz Teksasa, gdje je Norveška tijekom turnira u Dallasu igrala protiv Obale Bjelokosti. Neobičan proizvod posljednjih je godina postao vrlo tražen među turistima i kolekcionarima.

Preparirani rakun pričvršćen je za drvenu podlogu i postavljen tako da izgleda kao da grli bocu i odmara glavu na njoj. U kompletu dolazi boca viskija brenda Raccoon, a prodaje se u trgovini Wild Bill's Western Store u Dallasu.

Cijena ovog neobičnog suvenira iznosi čak 750 dolara, što je oko 640 eura. Haaland je tako iz Teksasa ponio uspomenu koju će teško biti moguće zamijeniti za neki uobičajeni magnet ili kaubojski šešir.