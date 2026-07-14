Argentina u problemu uoči polufinala: Messi propustio trening pred Englesku

Lionel Messi propustio je prvi trening nakon iscrpljujuće pobjede protiv Švicarske, no iz argentinskog tabora ubrzo su stigle ohrabrujuće vijesti. Argentina će se s Engleskom sastati u srijedu navečer na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti, a bit će to njihov prvi međusobni dvoboj na velikom natjecanju još od Svjetskog prvenstva 2002. godine.

Englezi će najveću pozornost posvetiti upravo Messiju, statistički najboljem igraču dosadašnjeg dijela turnira. Argentinski kapetan postigao je osam pogodaka i upisao tri asistencije te još jednom potvrdio koliko je važan za momčad Lionela Scalonija.

Ipak, put Argentine do polufinala nije bio nimalo jednostavan. Svjetski prvaci teško su izbjegli senzacije protiv Zelenortskih Otoka i Egipta, a u četvrtfinalu su tek nakon produžetaka svladali Švicarsku.

Argentinski TyC Sports piše da su ekstremne vrućine, brojna putovanja, dodatna utakmica zbog proširenog formata Svjetskog prvenstva, duga sezona i dva susreta koja su otišla u produžetke ostavili posljedice na Scaloniijevu momčad.

Zbog toga je Messijev izostanak s treninga odmah izazvao zabrinutost. Ipak, nije riječ o ozbiljnijem problemu. Argentinski kapetan zadobio je posjekotinu na glavi i iznad oka, zbog čega je dobio poštedu, ali brzo se vratio radu i trebao bi biti spreman za polufinale.

Prema informacijama koje donosi Metro, 39-godišnji Messi prvi bi put u karijeri trebao zaigrati protiv seniorske reprezentacije Engleske.

Tijekom klupske karijere često je bio koban za engleske klubove u Ligi prvaka, a uoči polufinala pohvalio je momčad Thomasa Tuchela nazvavši Engleze jednom od nogometnih velesila. Istodobno im je poslao i vrlo samouvjerenu poruku pred utakmicu koja će odlučiti jednog finalista.

Argentina je dobila još dvije dobre vijesti. Cristian Romero i Leandro Paredes također bi trebali biti spremni za susret.

Obojica su protiv Švicarske napustila teren potpuno iscrpljena, ali bez ozljeda i ozbiljnijih fizičkih problema. Ni jedan argentinski reprezentativac nije se ozlijedio tijekom dramatičnog četvrtfinala, a bolovi koje je osjećao Messi smanjivali su se kako je utakmica odmicala.

Messi, Romero i Paredes trebali bi se tako naći u sastavu za veliki polufinalni okršaj u srijedu na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti. No, za sada je upitno hoće li sva trojica krenuti od prve minute.