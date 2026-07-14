Cijene ulaznica za završnicu SP-a su nestvarne: Jedno mjesto stoji više od 30.000 dolara

Nakon 100 odigranih utakmica u borbi za naslov ostale su još samo četiri reprezentacije, a do kraja turnira preostala su još četiri susreta.

Francuska i Španjolska sastat će se u utorak u Dallasu, dok će dan poslije u Atlanti polufinale igrati Engleska i Argentina. Takav rasplet otvara mogućnost repriza finala dvaju posljednjih velikih reprezentativnih natjecanja.

Francuska i Argentina borile su se za naslov svjetskog prvaka 2022. godine, dok su Španjolska i Engleska igrale u finalu Europskog prvenstva 2024.

Cijene ulaznica otišle u nebo

Završnica turnira izazvala je golem interes navijača, ali cijene ulaznica za najvažnije utakmice dosegnule su iznose koji su za većinu ljubitelja nogometa potpuno nedostižni.

U prodaju je pušteno oko 1200 ulaznica druge kategorije, raspoređenih u različitim dijelovima stadiona, većinom u višim redovima tribina. Za jednu takvu ulaznicu potrebno je izdvojiti čak 7380 američkih dolara. Još nevjerojatnije zvuče cijene ulaznica prve kategorije. Za mjesta u sektorima bliže terenu traži se više od 30.000 dolara po ulaznici.

Za hrvatske prilike riječ je o iznosu za koji bi prosječan građanin morao raditi mjesecima, a u nekim slučajevima i godinama, i pritom ne potrošiti ni centa. A to je samo cijena ulaznice - bez avionskog prijevoza, smještaja, hrane i ostalih troškova putovanja u Sjedinjene Američke Države.

Unatoč astronomskim cijenama, nema dvojbe da će se pronaći navijači spremni platiti takav iznos. Tribine su tijekom velikog dijela turnira bile ispunjene do posljednjeg mjesta, a završne četiri utakmice donose najveće zvijezde, najveći ulog i borbu za naslov svjetskog prvaka.