Bivši Vatreni: 'Dalić je bio jako ljutit. Dugo ga nisam vidio takvog'

Strijelac jedinog gola za hrvatsku bio je Ante Budimir koji je ušao s klupe i postao heroj utakmice koja je bila mnogo teža nego što su mnogi očekivali. Izbornik Zlatko Dalić nije bio zadovoljan, a to se itekako vidjelo kada je igračima 'očitavao bukvicu'.

Bivši hrvatski reprezentativac Mario Tokić, koji je skupio 29 nastupa za Vatrene, o izborniku je za Sport klub rekao:

'Pa vidjelo se na onom prvom timeoutu da nije bio zadovoljan. Bio je jako ljutit, ja ga dugo nisam vidio tako. Jer obično je znao komunicirati s jednim ili dva igrača, sad ih je sve doveo na grupu i očitao im dobru kritiku. Ta kritika očigledno nije donijela ploda i onda je naročito ta izmjena Gvardiola bila očekivana jer vidi se da Gvardiol nije pravi. Sad, koji je razlog, ali on nije pravi. Sad, ne treba ga uopće previše kritizirati, treba mu dati podršku, to je jedan od naših najboljih igrača koji će biti sljedećih 15 godina u reprezentaciji, ali zasluženo ga je Dalić izvadio.'

Dotaknuo se još Gvardiola koji se tek vraća od loma noge: 'Obično se kaže koliko je trajala ozljeda, toliko treba za potpuni povratak na 100%, tako da njemu će još trebati vremena, ali jednostavno on je prevrijedan za našu reprezentaciju da bismo mi njega predugo čekali. Ja očekujem njega da raste iz utakmice u utakmicu.'

Na kraju je najavio Ganu: 'Gledao sam ih i evo, u drugoj utakmici su me iznenadili da jedna afrička reprezentacija, koja je uvijek sigurno spremna, ima jako puno brzih igrača, ali obično oni na taktičkoj razini, na tom taktičkom dijelu padaju i nakon nekog vremena, kako utakmica protječe, oni jednostavno počnu gubiti raspored. Međutim, Gana u dvije utakmice, znači to je 200 minuta, oni nijednom nisu izgubili raspored.'



Nastavio je: 'Jako disciplinirani, tvrdi u obrani, ne zanima ih previše posjed, traže kontranapad. Tako su i pobijedili Panamu. Jučer su izvukli bod protiv Engleske. Znači, jako tvrda utakmica, jako tvrda ekipa i neće nam biti lako. Olakotna okolnost je što nama i bod igra, tako da mi nećemo morati u toj utakmici previše juriti, ali sigurno da će Dalić tražiti pobjedu i ja se nadam i ustvari siguran sam da smo mi bolja ekipa od njih. Treba igrati kontroliran nogomet kao jučer, da nam ne rade bezvezne nekakve kontre, da ne gubimo loptu u našoj polovici kada su oni jako opasni i ja mislim da minimalno nećemo izgubiti.'