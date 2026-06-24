Na Svjetskom prvenstvu sprema se bizaran scenarij: Dvije momčadi priželjkuju poraz?

U posljednjem kolu skupine J sastaju se Alžir i Austrija, a taj bi dvoboj mogao otvoriti vrlo neugodno pitanje za FIFA-u: što ako se objema reprezentacijama više isplati izgubiti nego pobijediti?

Argentina je nakon pobjeda protiv Alžira i Austrije praktički osigurala prvo mjesto u skupini. Lionel Messi ponovno je glavna priča turnira, a svjetski prvaci u zadnjem kolu igraju protiv već otpisanog Jordana. U isto vrijeme, Alžir i Austrija u Kansas Cityju igraju međusobni dvoboj koji će odlučiti tko završava drugi, a tko treći.

Na papiru, drugo mjesto zvuči bolje. U praksi, možda i nije.

Austrija trenutačno drži drugu poziciju, ali bi je takav rasplet vrlo vjerojatno odveo na Španjolsku u prvoj nokaut-rundi. S obzirom na to da se na ovom proširenom Svjetskom prvenstvu, s 48 reprezentacija i 12 skupina, u šesnaestinu finala plasira i osam najboljih trećeplasiranih momčadi, treće mjesto moglo bi donijeti lakši put.

Drugim riječima, poraz u zadnjem kolu mogao bi donijeti poželjnijeg protivnika.

Prema projekcijama, trećeplasirana momčad skupine J mogla bi igrati protiv pobjednika neke druge skupine, ali protiv reprezentacije slabijeg renomea i nižeg FIFA-inog poretka od Španjolske. Kao moguće opcije spominju se Belgija ili Egipat, ovisno o raspletu ostalih skupina.

Zato je utakmica Alžira i Austrije posebno osjetljiva. Obje reprezentacije već znaju da ne mogu završiti posljednje jer su pobijedile Jordan, a pravila o međusobnim omjerima dodatno im idu u prilog. Istovremeno, zbog rasporeda će u trenutku početka utakmice znati gotovo sve kombinacije i moguće protivnike u nokaut-fazi.

Alžiru bi, primjerice, i remi mogao biti dovoljan za treće mjesto jer Austrija ima bolju gol-razliku. To znači da bi Austrija u slučaju neodlučenog rezultata ostala druga i potencijalno otišla na puno teži put, dok bi Alžir mogao dobiti povoljniji ždrijeb kao trećeplasirana reprezentacija.

Sve miriše na poznati scenarij

Takav scenarij odmah vraća sjećanja na jednu od najsramotnijih utakmica u povijesti Svjetskih prvenstava. Upravo su Alžir i Austrija bili dio priče koja je 1982. godine dovela do velike promjene FIFA-inih pravila.

Na Mundijalu u Španjolskoj Alžir je pobijedio Zapadnu Njemačku i Čile, ali je eliminiran nakon utakmice Zapadne Njemačke i Austrije. Nijemci su poveli 1:0 ranim golom Horsta Hrubescha, a taj rezultat odgovarao je objema reprezentacijama. Nakon toga se utakmica pretvorila u dodavanje bez stvarne namjere napadanja.

Susret je ostao zapamćen kao ‘sramota iz Gijona’. Zapadna Njemačka i Austrija prošle su dalje, a Alžir je ispao na gol-razliku. Upravo zbog tog slučaja FIFA je uvela pravilo da se posljednje utakmice u skupini igraju u isto vrijeme.

Sada, više od četiri desetljeća kasnije, nogomet se suočava s novom vrstom problema. Utakmice unutar iste skupine igraju se istovremeno, ali prošireni format s najboljim trećeplasiranim reprezentacijama stvara drukčije kalkulacije. Više nije dovoljno znati samo rezultat iz vlastite skupine. Važno je i tko dolazi iz drugih skupina, koji su potencijalni protivnici i kakav se put otvara u nokaut-fazi.