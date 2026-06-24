Ovaj podatak može ohrabriti Hrvatsku uoči važne utakmice s Ganom

Nakon poraza 4:2 od Engleske u prvom kolu, Dalićeva momčad svladala je Panamu 1:0 i sada je čeka odlučujući susret protiv Gane. A jedan podatak uoči te utakmice mogao bi ohrabriti Vatrene.

Gana nakon dvije utakmice ima četiri boda, ali njezin napadački učinak daleko je od impresivnog. U prvom kolu svladala je Panamu 1:0 autogolom, a zatim je protiv Engleske odigrala 0:0. Dakle, Gana je zasad bez vlastitog gola iz igre na ovom turniru. No, to nije poanta.

Još zanimljiviji je podatak koji se odnosi na početke utakmica. Gana je jedina reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. koja još nije uputila nijedan udarac u prvom poluvremenu, prenosi Opta.

To znači da u prve dvije utakmice, protiv Paname i Engleske, Ganci nisu uspjeli nijednom zaprijetiti u prvih 45 minuta. Prema dostupnim podacima, postali su tek druga reprezentacija otkako se vodi ovakva statistika koja je odigrala dva uzastopna prva poluvremena na Svjetskom prvenstvu bez ijednog udarca. Prije njih to se dogodilo samo Kostariki 1990. godine.

Za Hrvatsku je to važan signal. Gana je čvrsta, fizički moćna i disciplinirana momčad, ali zasad ne izgleda kao reprezentacija koja od početka utakmica stvara konstantan pritisak. Njezina snaga više je u organizaciji, duelu i strpljenju nego u napadačkom naletu.

Upravo zato bi Hrvatska morala pokušati nametnuti ritam od prve minute. Ako Gana nastavi s istim obrascem, Vatreni bi mogli imati priliku preuzeti kontrolu, smiriti utakmicu i ne dopustiti protivniku da iz tranzicije ili prekida pronađe trenutak koji bi promijenio cijeli dvoboj.

No podatak ne znači da Hrvatsku čeka lagan posao. Gana je protiv Engleske pokazala da zna patiti bez lopte, zatvoriti prostor i frustrirati favorita. Englezi su imali ogroman posjed, ali nisu uspjeli zabiti. To dovoljno govori koliko neugodan protivnik može biti kada utakmicu odvede u svoj ritam.