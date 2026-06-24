Zašto je Paragvajac dobio crveni karton, a Bellingham zbog iste stvari nije? Collina objasnio

Riječ je o pravilu prema kojem igrači mogu dobiti crveni karton ako tijekom sukoba s protivnikom prekriju usta kako bi sakrili što govore.

Prva velika ‘žrtva’ tog pravila 'Vinicius' bio je Paragvajac Miguel Almiron, koji je isključen u utakmici protiv Turske. Almiron se tada sukobio s turskim igračima, a tijekom rasprave s Mertom Müldürom rukom je prekrio usta. Sudac je to, prema novim FIFA-inim smjernicama, kaznio crvenim kartonom.

Zbog toga se velika rasprava otvorila nakon utakmice Engleske i Gane. Jude Bellingham snimljen je kako razgovara s Jordanom Ayewom i pritom prekriva usta, pa su se mnogi navijači zapitali zašto engleski veznjak nije kažnjen na isti način kao Almiron.

Odgovor je ponudio Pierluigi Collina, prvi čovjek FIFA-inih sudaca, koji je objasnio ključnu razliku. Nije problem samo u prekrivanju usta, nego u kontekstu razgovora.

‘Igrači mogu nastaviti prekrivati usta rukom ili dresom jer mogu razgovarati s prijateljima. Normalno je razgovarati prije, tijekom ili poslije utakmice’, rekao je Collina.

Drugim riječima, samo pokrivanje usta nije automatski crveni karton. Igrači i dalje smiju privatno razgovarati, sakriti što govore od kamera ili publike, posebno ako je riječ o normalnoj komunikaciji, prijateljskom razgovoru ili kratkoj razmjeni između poznanika.

Upravo je to, prema objašnjenju, bio slučaj kod Bellinghama i Ayewa. Njihov razgovor nije bio dio sukoba, nije izgledao kao svađa i nije imao konfrontacijski karakter. Zato nije bilo osnove za isključenje: ‘Ako je razgovor prijateljski, mogu ga nastaviti voditi bez ikakvih problema’, dodao je Collina.

Međutim, situacija se mijenja ako igrač prekriva usta tijekom verbalnog obračuna, provokacije ili sukoba s protivnikom. Tada FIFA smatra da igrač pokušava sakriti potencijalno uvredljiv ili nedopušten sadržaj, zbog čega može uslijediti najteža kazna.

‘Kada je razgovor konfrontacijski, pokrivanje usta potencijalno znači da radite nešto jako pogrešno, a sankcija je crveni karton’, zaključio je Collina. Upravo zato su slučajevi Almirona i Bellinghama različiti. Paragvajac je ušao u sukob s protivničkim igračima i prekrio usta tijekom svađe, dok je Bellingham razgovarao s Ayewom u mirnom tonu.

FIFA ovim pravilom želi spriječiti situacije u kojima igrači vrijeđaju protivnike, suce ili koriste diskriminatoran govor, a zatim pokušavaju sakriti riječi od kamera. No Collinino objašnjenje pokazuje da pravilo neće biti primjenjivano mehanički.

Kontekst je ključan. Ako je riječ o normalnom razgovoru, igrači mogu prekriti usta. Ako je riječ o sukobu, to može završiti crvenim kartonom.