Bivši trener Dinama porazom debitirao na SP-u: Kolumbija je bila puno bolja

Daniel Munoz je na asistenciju Luisa Diaza doveo Kolumbiju u vodstvo u 40. minuti. Uzbekistan je izjednačio golom Abbosbeka Fajzullaeva u 60. minuti. Luis Diaz je golom u 65. minuti ponovno donio prednost Kolumbiji, a konačnih 3-1 postavio je Jaminton Campaz u devetoj minuti sučevog dodatka.

U prvoj utakmici skupine K reprezentacije Portugala i DR Konga odigrale su 1-1.

Kolumbija je tako prva na ljestvici skupine K s tri boda. Po jedan bod imaju Portugal i DR Kongo, a bez bodova je Uzbekistan.

U četvrtak će biti odigrane prve utakmice 2. kola grupne faze. U skupini A će se od 18.00 sati u Atlanti sastati reprezentacije Češke i Južne Afrike, dok će od 21.00 sat u Los Angelesu biti odigrana utakmica skupine B Švicarska - Bosna i Hercegovina.