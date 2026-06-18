Bivši trener Dinama porazom debitirao na SP-u: Kolumbija je bila puno bolja

sp u nogometu

Bivši trener Dinama porazom debitirao na SP-u: Kolumbija je bila puno bolja

  • S.Č./Hina
  • Zadnja izmjena 18.06.2026 06:07
  • Objavljeno 18.06.2026 u 06:07
Fabio Cannavaro
Fabio Cannavaro Izvor: Profimedia / Autor: CARL DE SOUZA / AFP / Profimedia
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Utakmicom u Mexico Cityju, u kojoj je Kolumbija pobijedila Uzbekistan s 3-1 (1-0), zaključeno je prvo kolo grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Daniel Munoz je na asistenciju Luisa Diaza doveo Kolumbiju u vodstvo u 40. minuti. Uzbekistan je izjednačio golom Abbosbeka Fajzullaeva u 60. minuti. Luis Diaz je golom u 65. minuti ponovno donio prednost Kolumbiji, a konačnih 3-1 postavio je Jaminton Campaz u devetoj minuti sučevog dodatka.

U prvoj utakmici skupine K reprezentacije Portugala i DR Konga odigrale su 1-1.

Kolumbija je tako prva na ljestvici skupine K s tri boda. Po jedan bod imaju Portugal i DR Kongo, a bez bodova je Uzbekistan.

U četvrtak će biti odigrane prve utakmice 2. kola grupne faze. U skupini A će se od 18.00 sati u Atlanti sastati reprezentacije Češke i Južne Afrike, dok će od 21.00 sat u Los Angelesu biti odigrana utakmica skupine B Švicarska - Bosna i Hercegovina.

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