Bivši trener Dinama ispisao povijest svjetskih prvenstava

KAKVO DRUŠTVO

Bivši trener Dinama ispisao povijest svjetskih prvenstava

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 18.06.2026 07:29
  • Objavljeno 18.06.2026 u 07:29
Fabio Cannavaro
Fabio Cannavaro Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen/EPA
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Uzbekistan je svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu otvorio porazom 3:1 od Kolumbije, ali utakmica je imala i posebnu povijesnu dimenziju zbog čovjeka na klupi uzbekistanske reprezentacije.

Fabio Cannavaro, bivši trener Dinama, ušao je u vrlo usko društvo nogometnih velikana.

Talijan, koji se u Maksimiru nije proslavio, postao je tek četvrti čovjek u povijesti koji je osvojio Zlatnu loptu pa sudjelovao na Svjetskom prvenstvu i kao igrač i kao izbornik.

Cannavaro se tako pridružio Franzu Beckenbaueru, Olegu Blohinu i Marcu van Bastenu, jedinim nogometnim velikanima koji su prije njega imali isti doseg. Riječ je o posebnom podatku jer spaja najveće individualno priznanje u nogometu s nastupom na najvećoj reprezentativnoj pozornici u dvije različite uloge.

Kao igrač, Cannavaro je vrhunac karijere doživio 2006. godine, kada je kao kapetan vodio Italiju do naslova svjetskog prvaka, a iste godine osvojio je i Zlatnu loptu. Sada je na Svjetskom prvenstvu debitirao i kao izbornik, vodeći Uzbekistan protiv Kolumbije.

Njegova momčad nije uspjela doći do pozitivnog rezultata. Kolumbija je slavila 3:1 i tako pokvarila uzbekistanski debi na Svjetskom prvenstvu, ali Cannavaro je unatoč porazu upisao povijesni podatak.

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