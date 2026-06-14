Prizor iz Turske oduševio nogometni svijet: Utakmicu gledaju na mjestu starom dva tisućljeća

fanatici

Prizor iz Turske oduševio nogometni svijet: Utakmicu gledaju na mjestu starom dva tisućljeća

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 14.06.2026 07:39
  • Objavljeno 14.06.2026 u 07:39
tportal
Izvor: Screenshot / Autor: x
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Svjetsko prvenstvo već je donijelo brojne zanimljive priče na travnjaku, no jedna od najljepših stigla je iz Turske i vrlo brzo obišla društvene mreže.

Stotine navijača okupile su se u drevnom kazalištu Antiphellos u Kaşu, u pokrajini Antalya, kako bi zajedno pratili utakmicu Australije i Turske na Svjetskom prvenstvu.

Posebnost cijele priče krije se u činjenici da je riječ o antičkom teatru starom više od dvije tisuće godina.

Antiphellos je izgrađen u razdoblju Likijske civilizacije, a tijekom stoljeća postao je jedna od najpoznatijih povijesnih znamenitosti turske mediteranske obale. Upravo je taj impresivni ambijent poslužio kao jedinstvena kulisa za praćenje jedne od najvažnijih utakmica turske reprezentacije posljednjih godina.

Fotografije i snimke navijača koji ispunjavaju kamene tribine vrlo brzo proširile su se društvenim mrežama, a brojni korisnici opisali su prizor kao "najljepšu navijačku sliku dosadašnjeg Mundijala".

Dok su milijuni ljudi utakmicu gledali ispred televizora, stanovnici i turisti u Kaşu imali su priliku spojiti povijest, kulturu i nogomet na način koji se rijetko viđa.

Posebno je dojmljivo izgledao trenutak kada je cijelo gledalište zajedno reagiralo na događanja na terenu, stvarajući atmosferu kakvu antičko kazalište vjerojatno nije doživjelo još od vremena kada su se na njegovoj pozornici održavale predstave prije više od 2000 godina.

Mundijal je tako još jednom pokazao da nije samo sportsko natjecanje, već događaj koji povezuje ljude, gradove i kulture diljem svijeta.

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