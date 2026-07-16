Zekić i Sarajevo ispali iz Europe nakon drame u Finskoj: Presudio gol nakon sporne situacije

Sarajevo, koje vodi hrvatski trener Zoran Zekić , završilo je europsku sezonu već u prvom pretkolu Konferencijske lige. Nakon 1:1 u prvom susretu, bordo momčad je u uzvratu izgubila kod Inter Turkua 2:1 te je finski predstavnik s ukupnih 3:2 izborio prolazak dalje.

Sarajevo je u Finskoj bolje otvorilo utakmicu i od početka djelovalo konkretnije. Prvu ozbiljniju priliku imalo je u 10. minuti, kada je Ljajić nakon prodora uputio udarac, ali je domaći vratar bio siguran. Inter Turku odgovorio je pet minuta poslije. Conteh je izbio sam pred Banića, no vratar Sarajeva pravodobno je reagirao i spriječio pogodak.

Gosti su do vodstva stigli u 22. minuti. Kyeremeh je kaznio pogrešku domaće obrane, izašao sam pred vratara i mirno pogodio za 1:0. Nakon vodećeg gola Sarajevo se povuklo nešto dublje, zatvorilo prilaze svom golu i bez većih problema sačuvalo prednost do odmora.

Preokret u nastavku

Finski sastav u nastavak je ušao znatno odlučnije. Već u 49. minuti Jephta je ostao sam pred golom, ali je glavom poslao loptu preko grede.

Pritisak domaćina isplatio se u 58. minuti, i to uz dosta sreće. Nakon duže akcije lopta je ubačena u peterac, Maroodza ju je pokušao izbiti, ali je pogodio Conteha, od kojeg se odbila u mrežu za 1:1.

Sarajevo je nakon primljenog pogotka ponovno krenulo prema naprijed. U 66. minuti Kyeremeh je pucao s ruba kaznenog prostora, ali je lopta završila pokraj vratnice.

Odluka o prolasku pala je u 88. minuti, nakon situacije koja će izazvati dosta rasprava. Nogometaši Sarajeva tražili su prekršaj Botuea na Ristovskom, no češki sudac Rouček pustio je igru. U nastavku akcije Ahiabu je pronašao Jephtu, a on pogodio za 2:1 i veliko slavlje domaćina.

Inter Turku tako je izborio plasman u drugo pretkolo Konferencijske lige, u kojem ga čeka turski Bašakšehir. Za Zekića i Sarajevo europska avantura završila je već na prvoj prepreci.