Martin Baturina je hit nakon SP-a: Como odbio bogatu ponudu i čeka transfer od 80 milijuna eura

Nije tajna da Martina Baturinu već neko vrijeme prate minhenski Bayern, Real Madrid, Aston Villa i još neki europski velikani, no Como je do sada redom odbijao sve ponude koje su za stizale.

Sjajne igre na SP-u samo su pojačale interes za našeg Vatrenog, ali su se u isto vrijeme povećali i apetiti Coma koji ga ne misli pustiti samo tako.

Prema pisanju portala Express & Star, Aston Villa ozbiljno prati hrvatskog veznjaka jer trener Unai Emery želi dodatno pojačati ofenzivni dio momčadi.

Iako Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 'samo' 30 milijuna eura, u Comu smatraju da vrijedi znatno više. Talijanski klub navodno je već odbio nekoliko ponuda vrijednih između 50 i 55 milijuna eura, za koje se nagađa da su stigle upravo iz Aston Ville.

Kako prenose talijanski izvori bliski klubu, Como nema namjeru pregovarati za iznos manji od 80 milijuna eura. U klubu vjeruju da bi Baturinina cijena mogla dodatno porasti nakon sjajnih predstava na Svjetskom prvenstvu, zbog čega za sada ne žure s prodajom.

Hrvatski reprezentativac ugovor s Comom ima do ljeta 2030. godine, što talijanskom prvoligašu daje idealnu pregovaračku poziciju. Zbog toga će svaki klub koji želi dovesti Martina Baturinu morati 'masno' platiti. No, interesa ne manjka i ovo bi moglo biti vrlo zanimljivo ljeto za našeg Vatrenog i za Como.