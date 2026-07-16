Martin Baturina je hit nakon SP-a: Como odbio bogatu ponudu i čeka transfer od 80 milijuna eura

Martin Baturina mogao bi biti jedno od najzvučnijih imena završnice ljetnog prijelaznog roka. Nakon odličnih nastupa na Svjetskom prvenstvu interes za hrvatskog reprezentativca dodatno je porastao
Nije tajna da Martina Baturinu već neko vrijeme prate minhenski Bayern, Real Madrid, Aston Villa i još neki europski velikani, no Como je do sada redom odbijao sve ponude koje su za stizale.
Sjajne igre na SP-u samo su pojačale interes za našeg Vatrenog, ali su se u isto vrijeme povećali i apetiti Coma koji ga ne misli pustiti samo tako.
Prema pisanju portala Express & Star, Aston Villa ozbiljno prati hrvatskog veznjaka jer trener Unai Emery želi dodatno pojačati ofenzivni dio momčadi.
Iako Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 'samo' 30 milijuna eura, u Comu smatraju da vrijedi znatno više. Talijanski klub navodno je već odbio nekoliko ponuda vrijednih između 50 i 55 milijuna eura, za koje se nagađa da su stigle upravo iz Aston Ville.
Kako prenose talijanski izvori bliski klubu, Como nema namjeru pregovarati za iznos manji od 80 milijuna eura. U klubu vjeruju da bi Baturinina cijena mogla dodatno porasti nakon sjajnih predstava na Svjetskom prvenstvu, zbog čega za sada ne žure s prodajom.
Hrvatski reprezentativac ugovor s Comom ima do ljeta 2030. godine, što talijanskom prvoligašu daje idealnu pregovaračku poziciju. Zbog toga će svaki klub koji želi dovesti Martina Baturinu morati 'masno' platiti. No, interesa ne manjka i ovo bi moglo biti vrlo zanimljivo ljeto za našeg Vatrenog i za Como.