Argentina srušila Englesku i preuzela vrh FIFA-ine ljestvice: Evo na kojem je mjestu Hrvatska

Poredak na vrhu tako savršeno oslikava završnicu Svjetskog prvenstva. Sve četiri najbolje reprezentacije na FIFA-inoj ljestvici stigle su do polufinala, a dvije najbolje - Argentina i Španjolska - u nedjelju će igrati za naslov svjetskog prvaka.

Kako piše argentinski DSPORTS , Argentina nakon polufinalne pobjede ima 1970 bodova, dok je Španjolska druga s 1965. Francuska je ostala na trećem mjestu s 1948 bodova, a Engleska je četvrta s 1889.

Hrvatska pala na 13. mjesto

Hrvatska se na trenutačnoj, uživo ažuriranoj ljestvici nalazi na 13. mjestu s 1723,05 bodova. Vatreni su u odnosu na posljednju službenu listu pali za dvije pozicije, iako su tijekom Svjetskog prvenstva osvojili dodatnih 8,18 bodova.

Razlog pada nije veliki gubitak hrvatskih bodova, nego značajan napredak reprezentacija koje su na turniru ostvarile bolje rezultate. Meksiko se probio na deseto, Kolumbija na 11., dok je Njemačka 12., neposredno ispred Hrvatske.

Iza Hrvatske nalaze se Švicarska, Italija, Sjedinjene Američke Države, Japan, Senegal i Norveška. Norvežani su zahvaljujući sjajnom nastupu na Svjetskom prvenstvu ostvarili jedan od najvećih skokova te se s 31. probili na 19. mjesto.

Važno je naglasiti da je riječ o trenutačnom, neslužbenom poretku koji se mijenja nakon svake utakmice. FIFA će novu službenu ljestvicu objaviti 20. srpnja, dan nakon finala Svjetskog prvenstva.

Finale donosi naslov i prvo mjesto

Argentina je prvo mjesto vratila nakon dramatične pobjede nad Engleskom. Momčad Lionela Scalonija gubila je sve do 85. minute, kada je Enzo Fernández izjednačio, a Lautaro Martínez u sudačkoj nadoknadi zabio za potpuni preokret i prolazak u finale.

Španjolska je dan ranije pobjedom 2:0 protiv Francuske nakratko preuzela vrh. Razlika između dvaju finalista sada je minimalna, pa DSPORTS ističe da će pobjednik nedjeljnog finala istodobno postati svjetski prvak i završiti turnir kao najbolje rangirana reprezentacija svijeta.

Trenutačni vrh FIFA-ine ljestvice

Argentina - 1970,37 bodova

Španjolska - 1965,61

Francuska - 1948,97

Engleska - 1889,42

Brazil - 1804,93

Maroko - 1803,99

Portugal - 1787,86

Belgija - 1778,36

Nizozemska - 1775,54

Meksiko - 1754,30

Kolumbija - 1739,89

Njemačka - 1726,22

Hrvatska - 1723,05