Barcelona je krenula u kupovinu pojačanja tek nakon što je to odobrio - Leo Messi

Jasno je da će se u momčadi Barcelone nešto pitati i ponajboljeg svjetskog nogometaša, no priče koje su plasirali pojedini španjolski mediji gotovo da graniče s nevjerojatnim. Navodno je Leo Messi prvi i posljednji koji daje dozvolu da neko od pojačanja uopće dođe na Nou Camp...

Mislili su Katalonci kako će na Anfieldu 'skinuti gaće' i samo tako im prepustiti svog praktički najboljeg igrača. Da se razumijemo, 130 milijuna eura je više nego korektna ponuda, ali... Dala je Barca za puno veće 'rupetine' od igrača popriličan novac, a Coutinho je onaj koji čini razliku na terenu. Jasno je to i Leu Messiju koji baš i ne obožava Brazilce, posebno nakon što ga je 'izdao' Neymar i prebjegao u PSG. No, Messi nije odustajao, izričito je od klupskih čelnika tražio da pod svaku cijenu dovedu Coutinha.

Zato su sada 'podebljali' ponudu, na 150 milijuna eura, i čini se da su blizu dogovora s Liverpoolom koji je u prvi trenutak tražio čak 180 milijuna... U cijelom će transferu i 'redsi' fino zaraditi jer su Coutinha 2013. godine doveli iz Intera za samo 10 milijuna eura. I svi bi trebali biti zadovoljni - Messi jer je dobio suigrača kojeg je želio, Barca koja je 'primirila' svog vođu, a i Liverpool koji je 'masno' zaradio.

No, priča tu ne staje. Zimski je prijelazni rok prilika da se dođe do zanimljivih pojačanja, a zna to i Leo Messi. Pa je Argentinac tako, prema pisanjima medija bliskih klubu, odlučio dodatno 'zakuhati'.