Barca platila 160 milijuna eura za uglednu zvijezdu, a navijači će ga otjerati?

Philippe Coutinho možda je najskuplje pojačanje u povijesti Barcelone, no navijačima se zamjerio ove sezone i svojim zvižducima mu nikako ne pomažu. Dnevnik Marca upozorava da bi mogao već ovog ljeta napustiti klub, ako se pojavi zainteresirani kupac...

No, Coutinho na Camp Nouu nikako da se u potpunosti uklopi u redove katalonske momčadi, a navijači su izgubili strpljenje i počeli mu zviždati.

Temperamentnom Brazilcu svakako nije pomogla ni njegova proslava pogotka protiv Manchester Uniteda, kada je provocirao publiku začepivši uši pokazujući im da ga briga što misle o njemu.

Iako Coutinho u posljednje vrijeme diže formu, izviždan je i u srijedu protiv Liverpoola, što je naljutilo Lionela Messija koji je od publike tražio da prestane.

'Ovo su ključni trenuci sezone i moramo biti ujedinjeni kao nikad prije, to govorim od početka godine. Ovo nije trenutak za nikog kritizirati, treba podržavati i moramo biti zajedno u finalima koja nas čekaju. Idemo ovo napraviti zajedno. Ružno je tako ispratiti našeg suigrača. Ne ulazim u to je li igrao dobro, no moramo biti ujedinjeni,' upozorava Argentinac navijače Barcelone.

Kako god, čini se da se Philippe Coutinho loše nosi s pritiskom toga što je najskuplje pojačanje u povijesti jednog od najvećih klubova na svijetu, a dnevnik Marca tvrdi kako je nakon svega uprava spremna odreći se njegovih usluga već ovog ljeta, ako se pojavi kupac koji bi klubu nadoknadio veći dio ulaganja u ovog Brazilca...