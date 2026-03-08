Bad Blue Boysi dočekali dinamovce; ludnica na maksimirskom stadionu

Drugim riječima, Modri su prakitički već stiglo do naslova prvaka. A kada se takva pobjeda upiše na stadionu najvećeg suparnika, jasno je da razloga za veselje ima.

Pa i njegovu reprizu. Zato su se Bad Blue Boysi okupili još jednom ove nedjelje.

'Tko želi i tko može. Igrači slijeću oko 21 sat, a kod stadiona bi trebali biti između 21:30 i 21:45. Zaslužili su, apsolutno! Otići na Poljud, pobijediti, plus deset, ne događa se svaki dan', navodi stranica talkdinamo.

I okupilo s epoveče društvo kod Dinamovog Zapada.