VRIJEDI PROSLAVITI

Bad Blue Boysi dočekali dinamovce; ludnica na maksimirskom stadionu

S.Š.

08.03.2026 u 22:32

Navijači dočekali dinamovce (trener Kovačević u prvom planu)
Navijači dočekali dinamovce (trener Kovačević u prvom planu) Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je pobjedom 3:1 nad Hajdukom, u najvećem derbiju hrvatskog nogometa, pobjegao Splićanima na +10 bodova

Drugim riječima, Modri su prakitički već stiglo do naslova prvaka. A kada se takva pobjeda upiše na stadionu najvećeg suparnika, jasno je da razloga za veselje ima.

Pa i njegovu reprizu. Zato su se Bad Blue Boysi okupili još jednom ove nedjelje.

'Tko želi i tko može. Igrači slijeću oko 21 sat, a kod stadiona bi trebali biti između 21:30 i 21:45. Zaslužili su, apsolutno! Otići na Poljud, pobijediti, plus deset, ne događa se svaki dan', navodi stranica talkdinamo.

I okupilo s epoveče društvo kod Dinamovog Zapada.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
Torcida se oglasila nakon derbija i objavila fotografiju Dinamovog navijača
Bivši sudac pronašao dvije greške Ercegu na derbiju Hajduka i Dinama
Evo što su Bad Blue Boysi skandirali Garciji nakon derbija

