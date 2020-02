Atletico Madrid sa odličnim Šimom Vrsaljkom srušio aktualnog prvaka Europe, a čudesni Erling Haaland sam pobijedio PSG

U prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Atletico Madrid je pobijedio europskog prvaka Liverpool s 1:0, dok je u drugom susretu večeri Borussija Dortmund pobijedila PSG s 2:1

Europski prvak je u prvih 45 minuta dominirao u posjedu lopte, ali nije uputio niti jedan udarac u okvir gola Jana Oblaka . Momčad Jurgena Kloppa i u nastavku je dominirala, ali bez konkretne završnice. Najbolju priliku gosti su imali u 73. minuti, no Jordan Henderson je pucao pored gola.

Protiv Atletica doživjeli su i drugi poraz u elitnom natjecanju 'Starog kontinenta'. Domaćin je sjajno ušao u susret i već u 4. minuti je stigao do vodstva, a pogodak je nakon ubačaja iz kornera zabio Saul Niguez. Domaćin je u 27. minuti imao još jednu sjajnu priliku, no Alisson Becker je obranio udarac Alvara Morate.

Do gostovanja u Madridu, Liverpool je ove sezone odigrao 41 utakmicu u svim natjecanjima upisavši svega dva poraza - prvi na otvaranju Lige prvaka na gostovanju kod Napolija (0:2), a drugi u engleskom Liga kupu od Aston Ville (0:5), no 'Redsi' su u toj utakmici nastupili s U-23 momčadi, najmlađom postavom u 127 godina dugoj klupskoj povijesti.

Daleko bolju igru domaćin je okrunio vodstvom u 69. minuti, a pogodak je postigao sjajni 19-godišnji Norvežanin. Hakimi je probio po krilu i uputio oštru loptu u kazneni prostor, Raphael Guerreiro je pucao, no lopta se odbila do Haalanda koji je zabio za 1:0.

Prvu pravu priliku na utakmici gosti su imali u 66. minuti kada je nakon akcije Kyliana Mbappéa i Neymara, pucao mladi francuski napadač, no Roman Burki je bio siguran. Uzvratio je Marokanac Achraf Hakimi dvije minute kasnije, ali je pucao preko gola.

U drugom susretu večeri Borussia Dortmund je pobijedila PSG s 2:1, a junak utakmice bio je mladi norveški napadač Erling Braut Haaland postigavši dva gola čime je stigao do brojke od deset pogodaka u Ligi prvaka, te 11 golova u sedam nastupa za Borussiju. Pogodak nade za goste zabio je Neymar u 76. minuti.

PSG je izjednačio samo šest minuta kasnije, a pogodak je zabio Neymar na asistenciju Mbappéa. No, radost Parižana kratko je trajala. Samo dvije minute kasnije Haaland je fantastičnim udarcem s ruba kaznenog prostora zabio za novo vodstvo momčadi iz Dortmunda. PSG je u 81. minuti mogao do novog izjednačenja, no Neymar je pogodio vratnicu.

Uzvratne utakmice su u srijedu, 11. ožujka u Parizu i Liverpoolu. Sutra su na rasporedu iduće dvije utakmice osmine finala, a sastaju se Tottenham - RB Leipzig, te Atalanta - Valencia. Idućeg utorka na rasporedu su susreti Napoli - Barcelona, te Chelsea - Bayern, a u srijedu 26. veljače Lyon - Juventus i Real Madrid - Manchester City.