Argentinske zvijezde mogle bi biti izbačene iz finala: FIFA je pod velikim pritiskom

Kontroverza nakon argentinskog slavlja ne stišava se.
Nekoliko argentinskih reprezentativaca na travnjaku je razvilo transparent s porukom 'Falklandski otoci su argentinski', zbog čega je britanska vlada zatražila reakciju FIFA-e, prenosi Marca.
Britanski ministar gospodarstva Peter Kyle ponašanje argentinskih nogometaša nazvao je 'potpuno neprimjerenim' te poručio da očekuje temeljitu istragu krovne svjetske nogometne organizacije.
Još je oštriji bio Ed Davey, čelnik Liberalnih demokrata, treće najveće britanske stranke. U pismu FIFA-i zatražio je da argentinski igrači koji su sudjelovali u slavlju s transparentom budu suspendirani i izostavljeni iz nedjeljnog finala protiv Španjolske.
Kao presedan naveo je slučaj iz 2024. godine, kada je UEFA kaznila Alvara Moratu i Rodrija jednom utakmicom suspenzije zbog skandiranja 'Gibraltar je španjolski'.
FIFA je i ranije kažnjavala igrače i saveze zbog političkih i teritorijalnih poruka. Južnokorejski nogometaš Park Jong-woo suspendiran je na dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo nakon što je na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine pokazao transparent s porukom 'Dokdo je naš teritorij'. Dogodilo se to nakon pobjede Južne Koreje protiv Japana u utakmici za brončanu medalju.
Povijest sličnih slučajeva
Argentinska reprezentacija već je bila kažnjena zbog gotovo identične poruke. Uoči Svjetskog prvenstva 2014. godine argentinski igrači pozirali su s transparentom 'Falklandi su argentinski', nakon čega je tamošnji savez kažnjen s 30 tisuća švicarskih franaka.
FIFA je na Svjetskom prvenstvu 2022. godine kaznila i Nogometni savez Srbije s 20 tisuća švicarskih franaka zbog političkog transparenta o Kosovu, postavljenog u svlačionici prije utakmice protiv Brazila. Na njemu se nalazila karta Srbije s uključenim teritorijem Kosova te poruka 'Nema predaje'.
Prema FIFA-inu disciplinskom pravilniku, zabranjene su poruke neprimjerene sportskom događaju, uključujući one političke, ideološke, vjerske ili uvredljive prirode. FIFA zbog toga može kazniti i pojedine igrače i Argentinski nogometni savez. Argentinski predsjednik Javier Milei stao je u obranu nogometaša, ali je istodobno poručio da politiku i sport treba razdvojiti.
'Falklandski otoci su argentinski i vratit ćemo ih diplomatskim putem. To je osjećaj koji dijele svi Argentinci i potpuno je legitimno da ga izraze', rekao je Milei.
Dodao je da ponašanje igrača na terenu nije dio argentinske diplomacije te procijenio da bi najteža posljedica mogla biti novčana kazna od oko 30 tisuća dolara. Falklandski otoci, koje Argentina naziva Malvinima, pod britanskom su upravom, ali Buenos Aires i dalje polaže pravo na taj teritorij. Dvije zemlje zbog otoka su 1982. godine vodile rat.