Argentinske zvijezde mogle bi biti izbačene iz finala: FIFA je pod velikim pritiskom

Nekoliko argentinskih reprezentativaca na travnjaku je razvilo transparent s porukom 'Falklandski otoci su argentinski', zbog čega je britanska vlada zatražila reakciju FIFA-e, prenosi Marca .

Britanski ministar gospodarstva Peter Kyle ponašanje argentinskih nogometaša nazvao je 'potpuno neprimjerenim' te poručio da očekuje temeljitu istragu krovne svjetske nogometne organizacije.

Još je oštriji bio Ed Davey, čelnik Liberalnih demokrata, treće najveće britanske stranke. U pismu FIFA-i zatražio je da argentinski igrači koji su sudjelovali u slavlju s transparentom budu suspendirani i izostavljeni iz nedjeljnog finala protiv Španjolske.

Kao presedan naveo je slučaj iz 2024. godine, kada je UEFA kaznila Alvara Moratu i Rodrija jednom utakmicom suspenzije zbog skandiranja 'Gibraltar je španjolski'.

FIFA je i ranije kažnjavala igrače i saveze zbog političkih i teritorijalnih poruka. Južnokorejski nogometaš Park Jong-woo suspendiran je na dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo nakon što je na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine pokazao transparent s porukom 'Dokdo je naš teritorij'. Dogodilo se to nakon pobjede Južne Koreje protiv Japana u utakmici za brončanu medalju.