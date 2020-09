Andro Bušlje progovorio o izazovima koji ga čekaju nakon prelaska u redove Mladost, a otkrio je i tko mu je omiljeni suigrač

Andro Bušlje, jedna od ikona vaterpolo kluba Juga novi je član najvećeg rivala zagrebačke Mladosti. Sjajni vaterpolist je proteklih pet godina proveo u inozemstvu, tako da je ovaj transfer možda malo manje vruć nego da je riječ o direktnom prijelazu. Bušlje je u Podcastu Sportkluba otkrio neke zanimljive trenutke iz prebogate karijere

'Neki ljudi će to drukčije gledati, ali ja sam profesionalac. Nisam previše razmišljao, stigla je ponuda, klub ima ambiciju i to je to', počeo je Andro Bušlje svoje gostovanje u Podcastu Sportkluba.