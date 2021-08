Andrej Kramarić na velike muke stavio navijače Hoffenheima: Bilo mi je lijepo ovdje, ali hoću li ostati, ne mogu još odgovoriti

Hrvatski reprezentativac i napadač njemačkog bundesligaša Hoffenheima, 30-godišnji Andrej Kramarić, odlično je ušao u novu sezonu. S dva gola u njemačkom kupu, a potom je dodao još četiri asistencije u prva dva prvenstvena kola

No, dok Dalića to sigurno veseli, navijačima Hoffenheima u jednu ruku baš i nije tako drago, jer sa svakom asistencijom ili pogotkom, Kramarić je poželjniji na nogometnom tržištu. Pričalo se već u nekoliko navrata kako bi mogao otići iz Hoffenheima, ali dosad se to nije dogodilo. A hoće li u skorijoj budućnosti, to jest do kraja ovog prijelaznog roka, očito je nepoznanica.