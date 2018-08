Ako je točno da su ovo odlučili čelnici Juventusa, onda je jasno kakav plan imaju za Mandžukića

Mario Mandžukić, drugi najbolji strijelac u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, mogao bi do kraja karijere ostati u torinskom Juventusu. Kako se doznaje, čelnici kluba odlučili su ga zadržati na duže vrijeme…

Ronaldo's reaction to Mandzukic's goal. Are we surprised? pic.twitter.com/BEjnf3htMk

Nakon što se vratio sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, na kojem je briljirao u dresu Hrvatske, Mandžukić se uoči početka sezone odlučio oprostiti od najdražeg dresa tako da će do kraja karijere biti na raspolaganju samo klubu za koji igra. Stoga se s pravom postavlja pitanje jesu li čelnici Juventusa odlučili, nakon što je navodno odbio Manchester United, zadržati Mandžukića u Torinu do kraja karijere? Ako im je to plan, tada je jasno koliko ga cijene. Kapa do poda!