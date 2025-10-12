Za naježiti se: Tarik Filipović pokazao spektakularan prizor s oproštaja od Halida Bešlića

Među okupljenima na oproštaju od Halida Bešlića u Zagrebu bili su Tarik Filipović i supruga Lejla, koji su u tišini i s vidnom tugom na licima pratili dirljiv oproštaj.

Dirljiv video

Hrvatski glumac i voditelj kasnije je na društvenim mrežama podijelio snimku koja je mnoge ostavila bez riječi – spektakularan prizor tisuća ljudi s upaljenim baterijama na mobitelima koji su osvijetlili čitav park.

'Zagreb za Halida. Sve isto je… ali ništa isto nije…', napisao je Tarik uz video koji se ubrzo proširio društvenim mrežama, izazvavši lavinu emocija. Na snimci se vidi more svjetlosti koje se ritmično njiše uz Halidove bezvremenske hitove, a koje su ganuti fanovi emotivno otpjevali.