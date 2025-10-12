DIRLJIVI TRENUCI

Za naježiti se: Tarik Filipović pokazao spektakularan prizor s oproštaja od Halida Bešlića

L.M.B.

12.10.2025 u 22:40

Tarik i Lejla Filipović
Tarik i Lejla Filipović Izvor: Cropix / Autor: Vanesa Pandzic
Bionic
Reading

Tisuće Zagrepčana okupile su se kako bi odale počast Halidu Bešliću, pjevaču čije su pjesme obilježile desetljeća i povezale regiju kao rijetko koja glazba

Među okupljenima na oproštaju od Halida Bešlića u Zagrebu bili su Tarik Filipović i supruga Lejla, koji su u tišini i s vidnom tugom na licima pratili dirljiv oproštaj.

vezane vijesti

Dirljiv video

Hrvatski glumac i voditelj kasnije je na društvenim mrežama podijelio snimku koja je mnoge ostavila bez riječi – spektakularan prizor tisuća ljudi s upaljenim baterijama na mobitelima koji su osvijetlili čitav park.

'Zagreb za Halida. Sve isto je… ali ništa isto nije…', napisao je Tarik uz video koji se ubrzo proširio društvenim mrežama, izazvavši lavinu emocija. Na snimci se vidi more svjetlosti koje se ritmično njiše uz Halidove bezvremenske hitove, a koje su ganuti fanovi emotivno otpjevali.

Zrinjevac u svjetlu i tišini

Zagrebačko okupljanje u čast Halida Bešlića prvotno je bilo planirano ispred Hrvatskog narodnog kazališta, no zbog velikog interesa i zatvorenih prometnica zbog Zagrebačkog maratona, lokacija je u posljednji trenutak premještena na Zrinjevac.

Osim u Zagrebu, danas su u gotovo stotinu gradova diljem svijeta istovremeno održana okupljanja u njegovu čast.

Hrvatska se oprašta od Halida Bešlića - Zagreb
  • Hrvatska se oprašta od Halida Bešlića - Zagreb
  • Hrvatska se oprašta od Halida Bešlića - Split
  • Hrvatska se oprašta od Halida Bešlića - Split
  • Hrvatska se oprašta od Halida Bešlića - Split
  • Hrvatska se oprašta od Halida Bešlića - Zagreb
    +28
Hrvatska se oprašta od Halida Bešlića Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STOTINE OKUPLJENIH

STOTINE OKUPLJENIH

Tuga i ljubav: Pogledajte kako Split pjeva u čast Halidu Bešliću
TUGA U SARAJEVU

TUGA U SARAJEVU

Hanka Paldum i slavni glumac opraštaju se od Halida: Ova poruka sve je ganula
PRAVI SHOW

PRAVI SHOW

Ovo nitko nije očekivao: Pogledajte kako je Šime dovezao Maju Šuput na nastup

najpopularnije

Još vijesti