Za naježiti se: Tarik Filipović pokazao spektakularan prizor s oproštaja od Halida Bešlića

Tisuće Zagrepčana okupile su se kako bi odale počast Halidu Bešliću, pjevaču čije su pjesme obilježile desetljeća i povezale regiju kao rijetko koja glazba
Među okupljenima na oproštaju od Halida Bešlića u Zagrebu bili su Tarik Filipović i supruga Lejla, koji su u tišini i s vidnom tugom na licima pratili dirljiv oproštaj.
Dirljiv video
Hrvatski glumac i voditelj kasnije je na društvenim mrežama podijelio snimku koja je mnoge ostavila bez riječi – spektakularan prizor tisuća ljudi s upaljenim baterijama na mobitelima koji su osvijetlili čitav park.
'Zagreb za Halida. Sve isto je… ali ništa isto nije…', napisao je Tarik uz video koji se ubrzo proširio društvenim mrežama, izazvavši lavinu emocija. Na snimci se vidi more svjetlosti koje se ritmično njiše uz Halidove bezvremenske hitove, a koje su ganuti fanovi emotivno otpjevali.
Zrinjevac u svjetlu i tišini
Zagrebačko okupljanje u čast Halida Bešlića prvotno je bilo planirano ispred Hrvatskog narodnog kazališta, no zbog velikog interesa i zatvorenih prometnica zbog Zagrebačkog maratona, lokacija je u posljednji trenutak premještena na Zrinjevac.
Osim u Zagrebu, danas su u gotovo stotinu gradova diljem svijeta istovremeno održana okupljanja u njegovu čast.